أنباء عن إقالة مدير معهد الأورام بتهمة التقصير ..ووزير التعليم يعلق : نحن في دولة قانون والمقصر يحاسب بالوقائع

ترددت أنباء عن إقالة رئيس معهد الأورام الدكتور حاتم أبو القاسم، خلال الساعات القليلة المقبلة،وأن قرار الإقالة يأتي على خلفية انتشار الإصابة بفيروس كورونا في المعهد، خلاف عدم توفيقه في التعليق على انتشار هذه الإصابات، داخل المعهد.

وعلق الدكتور عبد الغفار وزير التعليم العالي، إنه يتم الآن إجراء تحقيق في إصابة 17 شخص من الطاقم الطبي بمستشفى معهد الأورام من خلال لجنة محايدة من متخصصين في مكافحة العدوى، ونحن في دولة قانون والمقصر يحاسب بالوقائع وليس اعتمادا على منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عبد الغفار، إنه سيتم التأكد من عدم نشر الإصابات بين عدد أكبر من الذي تم الإعلان عنه، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الحاملين للفيروس لا يظهر عليهم أعراض إصابة، كما أن الكثير من الطواقم الطبية على مستوى العالم يصابون، خاصة أن مصر في حاجة إلى كل الطواقم الطبية لمواجهة هذا المرض.

وتابع وزير التعليم العالي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية”، الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن وزارة الصحة تعمل بربوتوكول عزل أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس، مشيرا إلى أنه تم عزل عدد كبير من الطواقم الطبية في عدد من المستشفيات التي تم إنشاءها للعزل لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا، مؤكدا على أن الإجراءات المتبعة عالمياً تسير على هذا الطريق، موضحا أنه تم الانتهاء من إجراء 413 مسحة من المخالطين بأفراد الطاقم الطبي المصابين بفيروس كورونا.

وأضاف وزير التعليم العالي، أنه لا أحد يمكن أن يحدد كيف تم نقل العدوى إلى الحالة صفر في مستشفى معهد الأورام، ولكن كان هناك طفلة في المستشفى تعاني من مرض سرطان الدم وفي نفس الوقت تعاني من بعض المشاكل في الجهاز التنفسي، ولكن هذا لا يعني أنهن من نقلت الفيروس إلى أول مصاب في المستشفى، موضحا أن أغلب العالمين في المستشفيات الحكومية يعملون في مستشفيات خاصة ووارد أن تكون العدوى انتقلت من مستشفى أخرى.

وأكد الوزير، أنه سيتم غدا إجراء مسحات لأكثر من 500 حالة من أجل التأكد من عدم وجود أي إصابات بين الموجودين في معهد الأورام.

وكان عدد من أعضاء الطواقم الطبية المصابين بفيروس كورونا فى معهد الأورام في مصر قد اتهم إدارة المعهد بفرض حالة من التعتيم الإعلامي على حالهم.وقال أعضاء الطواقم إن ممثلي الإدارة حذروهم من الإدلاء بمعلومات حول إصابتهم وحولوهم “من ضحايا إلى جناة”.

وقال ممرض يعمل بالمعهد إنه أصيب أثناء تأدية واجبه المهني، لكن إدارة المعهد اتهمته بنقل العدوى لآخرين.

ويشار هنا الى ان مدير المعهد، حاتم أبو القاسم، قد أدلى بتصريحات لبرنامج “الحكاية” على فضائية أم بي سى مصر، قال فيها إن أحد الممرضين هو المسؤول عن نقل العدوى بفيروس كورونا إلى آخرين. وهذا ما نفاه الممرض ، مؤكدا أنه أصيب أثناء تأدية واجبه في أحد المباني الملحقة بالمعهد.وقال أيضا أحد المصابين بالمعهد إن تزايد عدد الإصابات يعود إلى الإهمال ونقص المستلزمات.

يذكر أن المعهد القومي للأورام تم إغلاقه لمدة ثلاثة أيام بعد ثبوت إصابة 17 من أعضاء الطواقم الطبية بفيروس كورونا، الأمر الذى جعل الحكومة المصرية تحيل الأمر للتحقيق.