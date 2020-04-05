الإعلان عن أول إصابة لفيروس كورونا بالفريق الطبي لجامعة الأزهر

جامعة الأزهر أعلنت عن أول إصابة لفيروس كورونا بفريقها الطبي.وأعلن المركز الإعلامى فى بيان له منذ قليل، إصابة ممرض يعمل بمستشفى سيد جلال بفيروس كورونا المستجد، ضمن الحالات التى أعلنت عنها وزارة الصحة، وأنه حاليا فى مستشفى العزل بالنجيلة بمحافظة الإسماعيلية.وأكد البيان أن الممرض كان قد أجرى عملية زراعة كلى بإحدى المستشفيات الكبرى ولم يحضر للعمل بمستشفى سيد جلال منذ 25 مارس الماضى.وأوضح المركز الإعلامى أنه تم على الفور عمل عزل لكل من سبق وخالط المريض، وتم خضوع الجميع لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، هذا وقد تم تسليم جميع مستشفيات جامعة الأزهر كل الأدوات الوقائية اللازمة لوقاية الأطقم الطبية من الإصابة بفيروس كرونا.وكشف البيان أن إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ومن خلال لجنة إدارة الأزمات تتابع لحظة بلحظة وبالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية تطور الوضع، مشيرا إلى أن القرارات الصحية والوقائية ستأتى وفقاً لنتائج تحليل المخالطين، مع العلم أن جميع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر تقدم الرعاية الصحية الكاملة والواعية بإجراءات السلامة والوقاية لمرضى الطواريء والحالات الحرجة.وشدد أن الإدارة تأخذ بعين الاعتبار سلامة الفريق الطبى وجميع الأطقم الطبية فى المقام الأول حتى يتسنى لهم تقديم أكفأ وأعلى وأأمن خدمة صحية وعلاجية.وفى هذا الإطار وجه الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة وبالتعاون والمتابعة مع الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة وعميد كلية الطب، وجميع عمداء كليات الطب بنات وأسيوط ودمياط، ومديرى المستشفيات، بأن تقوم المستشفيات الجامعية بعمل التحاليل الطبية اللازمة لجميع الأطقم الطبية العاملة فى مستشفيات جامعة الأزهر على نفقة الجامعة وكذلك كل ما يلزم من إجراءات صحية وعلاجية.هذا وأكد بيان الجامعة لكل أهلنا فى مصر أن مستشفيات جامعة الأزهر كأطقم طبية من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال وسائقين تدرك تماماً دورها فى الحفاظ على صحة الشعب.