الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة يحذر من مغبة فقدان الوزارة قدرتها على فحص فيروس كورونا

حذر الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة، أشرف القدرة، من مغبة فقدان الوزارة قدرتها على فحص فيروس كورونا خلال أيام معدودة جراء الشح في مواردها.

وفي مؤتمر صحفي،، قال القدرة إن ما تم إرساله من رام الله هو 1500 أنبوب لسحب العينات تقدر بـ 4000 دولار، ولا يمكن الاستفادة منها دون إرسال مواد الفحص المرتبطة بها.

وطالب الناطق باسم الوزارة الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها في دعم الاحتياجات الطارئة والعاجلة لمواجهة فيروس كورونا من الادوية والمستهلكات الطبية ومستلزمات الوقاية ولوازم المختبرات وقطع غيار الاجهزة الطبية.

وأكد القدرة ارتفاع عدد الحالات التي تعافت من مرض “كوفيد-19” في القطاع إلى خمس حالات وأن الوضع الصحي للحالات المتبقية مطمئن ومستقر. وأضاف أن الفحوصات المخبرية الجديدة جميعها سلبية ولا إصابات جديدة بغزة اليوم.

ودعا القدرة، مع اقتراب إنهاء فترة الحجر الصحي للدفعة الأولى من المواطنين في المركز إلى عدم الاختلاط معهم والالتزام بجملة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة التي ستقدمها لهم الطواقم الطبية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن كمال الشخرة، المدير العام للرعاية الصحية بوزارة الصحة الفلسطينية، في رام الله، عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بمرض “كوفيد-19” في الأراضي الفلسطينية إلى 216 حالة من بينها 12 حالة في قطاع غزة.