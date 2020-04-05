” الري” : 1,198 مليار جنيه مشروعات صرف عام ومغطى على مستوى الجمهورية ..

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريراً موجزاً بشأن الإنجازات التي قامت بتنفيذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية مارس الحالي في مجال الصرف العام والمغطى على مستوى الجمهورية

أكد ” عبد العاطى”، على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة لها على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي ، من جانبه أفاد المهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأن خطة الهيئة في مجال الصرف المغطى تتضمن إنشاء وإحلال وتجديد زمام قدره 60 ألف فدان بشبكات الصرف المغطى خلال العام المالي 2019 /2020 وبتكلفة تقديرية تبلغ 592 مليون جنيه وتشمل (44,500 ألف فدان بالوجه البحرى إضافة إلى 15,500 ألف فدان بالوجه القبلى، موضحا أن الهيئة قامت خلال الأشهر التسعة الماضية بتنفيذ شبكات صرف مغطى في زمام46,028 ألف فدان باستثمارات بلغت 457,173 مليون جنيه ، شملت 30,793 ألف فدان بالوجه البحري فضلاً عن 15,235 ألف فدان بالوجه القبلي وذلك بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 77% من إجمالى المستهدف خلال هذا العام المالي الحالي حتى الأن.



واضاف، بأن خطة الهيئة فى مجال مشروعات الصرف العام تضمنت إنشاء وتوسيع وتعمـيق المصــارف العــامة المكشـوفة في زمــام قدره 10 ألاف فـــــدان و تنفيذ أعمال صناعية شملت (كبارى – سحارات – حوائط ساندة – أعمال تكاسى بالدبش – ) بتكلفة تقديرية تبلغ 778 مليون جنيه ، حيث بلغ إجمالي الزمامات المنفذة 17,340 ألف فدان وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 173,4 %بالإضافة إلى تنفيذ أعمال صناعية باجمالى استثمارات 741,098 مليون جنيه .

جدير بالذكر، بأن الوزارة ممثلة فى الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تبذل قصارى جهدها فى تغطية كافة الأراضى بشبكات الصرف العام والمغطى وإحلال وتجديد زمام الشبكات التى إنتهى عمرها الإفتراضى ولا تجدي معها أعمال الصيانة حيث تعد تلك المشروعات من أهم مشروعات التوسع الزراعى الرأسى نظراً لما لها من عائد سريع في زيادة الإنتاجية الزراعىة يصل الى حوالى 25 % للعديد من المحاصيل الرئيسية وكذلك آثارها الايجابية فى تحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية من حيث خفض منسوب المياه الارضية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة والمياه الارضية .مما دفع هيئات ومنظمات دولية عديدة للمشاركة فى تمويل تنفيذ هذه المشروعات التي تدفع قاطرة التنمية الزراعية وتسهم في زيادة الناتج القومي للبلاد.