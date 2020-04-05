القوات المسلحة :مستمرة فى تعقيم محطات القطارات

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإستباقية لمجابهة خطر إنتشار فيروس ( كورونا ) المستجد ، واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة أعمال التعقيم والتطهير الوقائى للميادين والأماكن الحيوية .

وشملت أعمال التعقيم والتطهير ميدان رمسيس ومحطة قطارات سكك حديد مصر ، ومسجد الفتح ومحيطه ، وشوارع رمسيس وأحمد حلمى وكلوت بك والسبتية والفجالة والجمهورية وموقف الترجمان ، من خلال عربات التعقيم المتحركة والثقيلة التى عملت على تطهير واجهات المبانى والأرصفة ، وأطقم التطهير المحمولة التى عملت على تطهير كافة الأسطح الملامسة للمواطنين .

وحرصت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة على تطويع معداتها ومركباتها بما يتناسب مع حجم الأعمال المكلفة بها للقيام بتنفيذ أكبر قدر ممكن من أعمال التطهير الوقائى بتلك الأماكن الحيوية بالمواد الكيميائية ذات المعايير العالمية .

ونُفذت أعمال التعقيم والتطهير بأحدث الوسائل والمعدات أثناء توقيتات حظر التجوال لضمان عدم تعطل حركة المرور وكذا خلوها من المواطنين المترددين ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للأطقم المكلفة بعمليات التعقيم والتطهير .

وعكست أعمال التعقيم والتطهير مدى كفاءة عناصر القوات المسلحة فى تنفيذ كافة المهام المكلفة بها بروح معنوية عالية ، وقدرتهم على إستخدام أحدث المعدات والوسائل وتطويعها طبقاً للمهمة المكلفين بها .