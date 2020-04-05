السيسي يوجه بسرعة الكشف علي جميع العاملين والمرضي بمعهد الأورام والمخالطين لهم خلال الأسبوعين الماضيين

في اطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا، وفي ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام باكتشاف إصابة عدد من العاملين به بالفيروس،

فقد وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي علي جميع العاملين بمعهد الأورام من الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضي الذين ترددوا علي المعهد خلال الأسبوعين الماضيين وكذلك حصر كافة المخالطين لأي حالات إيجابية للكشف الطبي عليهم، مع توفير الرعاية الكاملة لكافة الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية للعزل والعلاج.

وقد جدد السيد الرئيس التأكيد علي اولوية سلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول في إطار إدارة الدولة لازمة مكافحة فيروس كورونا المستجد”.