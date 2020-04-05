د. خالد الشرقاوي يكتب :كورونا والتنين الأصفر !

*بقلم د. خالد الشرقاوي :بكل صراحة لم يكن اشد الناس تشاؤما يتوقع السقوط المدوى للدول الكبرى نتيجة هذا الفيروس (الكورونا) ..الولايات المتحدة بجلالة قدرها وبكل امكانياتها الجبارة تعانى وبعنف بل و ذهب الحال بالرئيس الامريكى ترامب التصريح بقصور فى النظام الصحى لديهم وعدم تمكنهم وبشكل كامل من اى سيطرة على الفيروس .. لا اعلم اين ذهب الجيش الرهيب من علماؤهم واين هى الضجة العنيفة المثارة حول امريكا وعظمتها وكونها قطب اوحد عالميا.. اعتقد جازما ان المستقبل القادم سيكون للتنين الاصفر،فقد راينا الكيفية التى تعاملت بها الصين مع الوباء الجائح قمة الالتزام والطاعة من شعب تعداده مليار و300 مليون نسمة شئ يصيبك بالذهول, عدد المستشفيات التى تم بناؤها فى هذا الوقت القصير والطريقة التى تم الحجر الصحى والعزل بها لا تخرج الا من شعب عملاق مؤهل للقيادة, نعود للمجتمع المصرى ..ومحليا انا ارى ايضا ان الحكومة المصرية قد تعاملت مع الوضع سريعا وبشكل جيد ومركز وسبق ان اشدت بالاجراءات التى تم اتخاذها لمعالجة الامر ولابد للناس والمجتمع ان يكونوا فعليا على قدر المسئولية من هذه الاجراءات ومن ضمن اهم الاجراءات هو قرار الرئيس السيسى بتعيين الدكتور/محمد عوض تاج الدين مستشارا صحيا للرئاسة فهو قرار فى محله وتوقيته وهو لا يغفل الجهود التى تقوم بها وزيرة الصحة ولكن هذا التوقيت الحرج يحتاج الى عناصر الخبرة مثل الدكتور/عوض.. ايضا لا زال لى تعليق على د/طارق شوقى بخصوص الثانوية العامة حيث انه قد استجاب لجزء من المطالب بحذف اجزاء من المنهج ولكن الطلب الاهم الان هو صحة ابنائنا فمن غير المعقول ان تصرح ادارة ازمات مجلس الوزراء باننا على شفا تطبيق المرحلة الثالثة من الاجراءات لمواجهة كورونا وان نرى العالم فى هذا الوضع وسيادة وزير التعليم يصمم على موعد اختبار الثانوية العامة وفى لجان يحاول اقناعنا بان كل اجراءات الوقاية ستتخذ بها …بكل صراحة هذا غير مقبول ارجو ان يراجع هذا الاجراء ومتكونش الحجة التنسيق والجامعات فهذا كله ممكن تدبيره بالاتفاق مع وزارة التعليم العالى فصحة اولادنا اهم ولعله يكون تراجع وقت كتابة هذا المقال والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.