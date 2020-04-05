كورونا والعداء للعلمانية !

*بقلم الناصر حسن:“العلماني العربي من أسوأ أنواع العلمانيين، في الغالب لأنه لا يعرف الحرية ولا الليبرالية، ولا يكره في الأديان إلا الإسلام، ويعشق الاستبداد” ..هذا ما كتبه د.ناجح إبراهيم تحت عنوان “المشاغبة مع الدين وعلمائه” (الشروق 27 مارس 2020) في سياق رده علي كاتب ، لم يذكر اسمه ولا مكان النشر (ليعرف القارئ سياق الموضوع). هنا يقفز إلي الذهن أسئلة كثيرة منها:: هل فعلا العالماني العربي لا يكره في الإديان إلا الإسلام ويعشق الاستبداد؟. هل كل العالمانيين العرب سواء؟. هل العالماني العربي وحده هو “أسوأ” أم أن الإسلامي العربي أيضا هو أسوأ أنواع الإسلاميين ، ولا يكره شيئا قدر كراهيته للعالمانية؟ وهل الإسلامي العربي يعرف الحرية أو الليبرالية ولا يعشق الاستبداد؟. من المسئول عن عدم وجود الحرية والليبرالية، التي لم يعرفها العالماني العربي…هل الواقع الاجتماعي والسياسي أم الثقافة العربية الإسلامية، أم أن هناك أسبابا أخري؟. هذه بعض الأسئلة، لكن هناك وقائع يجب تحريرها: إن جميع الحركات الإسلامية الإرهابية في العالم مرجعيتها الفكرية هو الإسلامي العربي”..منظرو تنظيم القاعدة هم إسلاميون عرب، حتي “داعش ” نفسها تستند في مرجعيتها، حسب موقعها الإلكتروني، علي ابن حجر العسقلاني (عربي) في تصحيحه لتفسير البخاري للحديث المشهور “إذا اقتتلت طائفتان من المسملين…إلخ”، حيث يري ابن حجر أن الطائفتين مصيرهما النار، إذا كان قتالهما من أجل الدنيا، أما إذا كان قتال أحدهما من أجل الدين فالأمر مختلف ولن يكون الاثنان في النار وداعش تري أن قتالها من أجل الدين وليس من أجل الدنيا، وبالتالي فإن النار هي مصير خصمها فحسب. نأتي إلي نقطة أخري ، وهي الداء المزمن لـ د. ناجح إبراهيم وإخوانه من الإسلاميين العرب، وهي اعتبار الاختلاف مع شيوخ أو أعلام أو (علماء) المسلمين هو اختلاف مع الدين نفسه ، حيث عنون مقاله بـ “المشاغبة مع الدين وعلمائه” رغم أنه لم يأت بعبارة واحدة من مقال الكاتب الذي كان يرد عليه تثبت عداءه للإسلام. أما عشق العالماني للاستبداد – حسب تعبير ناجح إبراهيم، فأقرب رد عليه هو المثل : إذا كان بيتك من زجاج، فلا تقذف الناس بالطوب , وإذا كان لا يجوز المفاضلة بين أنواع الاستبداد إلا أنه يجوز المقارنة بين السيئ والأسوأ ، والاستبداد الديني هو أسوأ أنواع الاستبداد، وقد مارسه الإسلاميون قديما ويمارسونه حديثا، علي الأقل في شكل الإرهاب الفكري. يقول أيضا “أما الإسلام ورجالاته فهم الحيطة الواطية التي تهون، ومعهم الإسلام، علي هؤلاء”، وهذا ليس صحيحا ، فالحقيقة أن د. ناجح وإخوانه متعودون علي أن يكون صوتهم هو الصوت الوحيد ، وإذا كان هناك صوت آخر فيجب أن يدور في فلكهم. والحظ يحالفهم ؛ لأن الطبقة الرأسمالية المتخلفة – بكل أجنحتها – في حاجة شدبدة إليهم؛ لتواجه بهم تيار العالمانية والحرية والعدل الاجتماعي ؛ لتزييف وعي الناس بأن سبب كل مشاكلها هو بعدها عن الدين، وليس سياسات الحكومات الفاشلة في حل القضايا الجوهرية التي تهم الناس، وتفتح لهم صحافتها وإعلامها، حتي الإعلام الرسمي – إذاعة وتلفزيون – أصابه فيروس الدروشة أكثر من أي وقت مضي. أما كونه يتكلم عن “الإسلام ورجالاته” فهذا اعتراف صريح منه بأن هناك رجال دين رغم أنه وإخوانه يرددون دائما أن ليس في الإسلام شيء اسمه رجال دين. في مقال د.ناجح إبراهيم مزاعم كثيرة يمكن دحضها، لكن المجال لا يتسع. أخيرا..إذا فهمنا أن سبب مقاله في الشروق هو الرد علي الكاتب المجهول فما هو سبب قوله ” أكثر العلمانيين العرب لا هم لهم سوى إنكار دور الإيمان والطاقة الروحية فى مواجهة محنة كورونا ” ( المصري اليوم 3 أبريل 2020) رغم أنه لم يذكر لنا قولا واحدا منسوبا إلي عالماني عربي واحد، ناهيك عن كل العالمانيين العرب، يثبت زعمه هذا. أظن أن كورونا العداء للعالمانية متمكن من د.ناجح إبراهيم، وتظهر نسخه المتحورة بين الحين والآخر بشكل مراوغ وأهم أعراضه الآن هو العداء لـ العالماني العربي”. ملاحظة : كتبت العالماني – نسبة إلي العالم – بدلا من العلماني ؛ حتي يمكن نطقها بطريقة صحيحة.