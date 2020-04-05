“خطة البرلمان” تطالب بضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية لمواجهة “كورونا”

تقدم النائب عصام الففي، أمين سر لحنة الخطة والموازنة، باقتراح برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري القوى العاملة والصحة والسكان بشأن ضرورة تقنين أوضاع العمالة الأجنبية خاصة الأسيوية التى تعمل فى مصر للحد من انتشار وباء كورونا.

وقال الاقتراح إن بعض أصحاب الأعمال فى مصر يقومون باستقدام عمالة أسيوية للعمل فى منازلهم أو مصانعهم بحجة انخفاض أجورهم، مما يتوجب معه على أجهزة الدولة عامة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع هذة العمالة وضرورة الكشف الدورى على هذة العمالة للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، للحد من انتشار وباء كورونا وغيره من الأوبئة. خاصة أن هذة العمالة لها عاداتها فى الطعام تتنافى مع عادات المصريين وتدور حولها شبهات قوية فى إنها السبب فى ظهور وانتشار وباء فيروس كورونا.

كما أن مصر تعانى ارتفاع البطالة بين الشباب ولا يوجد مانع يحول بتشغيل الشباب المصرى فى الأعمال التى تقوم بها هذة العمالة بعد تدريبهم اذا احتاج الأمر للتدريب و فى ظل أجور عادلة وظروف ت ترضى جميع الأطراف للحفاظ على المجتمع.