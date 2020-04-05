أبو السعود علي يكتب :درس “كورونا المستجد” للعالم

*بقلم أبو السعود علي:وكأنها الحرب العالمية الثالثة، والتي يخوضها عدو ضد دول العالم كافة، لاتقف أمامه حدود ولا سدود، مندفعًا كالسيل لا تهدده صواريخ باليستية ولا قنابل ذرية ولا أسلحة كيماوية، مهاجمًا قراها ومدنها، يتحرك هذا العدو بجيوشه الجرارة والتي تتزايد ناشرًا الرعب في قلوب رؤسائها ووزرائها وقادة جيوشها وشعوبها على اختلاف ألوانهم وألسنتهم وجنسياتهم لا يعبء بأحد ولا يهاب قوة عظمى أو دولة من دول العالم الثاني أو الثالث أو حتى الرابع، لا يستهدف السيطرة على أرض أو مال أو أي ثروة من ثروات الأرض كالبترول، أو الغاز أو الذهب ..إلخ ، ولا يستهدف الانفراد بسيادة العالم ليكون القوة الأعظم على الارض، وانما يستهدف شيئا واحدا وهو حياة البشر واقتصادهم وسعادتهم، إنه فيروس كورونا المستجد عدو البشر جميعا.

هذا الفيروس والذي تعامل مع دول العالم بمبدأ البلطجي، بادئًا هجومه على ” ووهان” مدينة أكبر دولة في العالم وهي الصين، ليفرض عليها قانون بلطجته فيحولها من مدينة تدب بالحياة والحركة إلى مدينة صامتة ليلًا ونهارًا وكانها مدينة أشباح فيحبس أهلها في مساكنهم ويغلق محالها وأسواقها ومدارسها..وهكذا يفعل في كل المدن والقرى التي يدخلها مثل أي بلطجي، فيلزم كل واحد بيته ولا يخرج منه اتقاء لشره.

بعد أن تفشى الفيروس ليصبح كما سمته منظمة الصحة العالمية (جائحة) ليهاجم دول العالم بشراسة، سارعت كل دولة لتقديم العون والمساعدة للدول الأخرى التي هاجمها الفيروس، سواء كانت دولة صديقة او غير ذلك دون النظر إلى ما بينهما من خلافات سياسية أو حرب اقتصادية كالصين وأمريكا، قبل فيروس كورونا وحملته الوحشية على العالم، فأرسلت الصين مساعدات لأمريكا، والتي عرضت الأخيرة المساعدات على الأولى في بداية مهاجمة الفيروس لها، وأرسلت عدة دول عربية وعلى رأسها مصر، التي تحتفظ بعلاقات طيبة مع دول العالم كافة، مساعدات إلى الصين، وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا…وأيضًا بعدما انتصرت الصين على حملة كورونا أرسلت مساعدات إلى العديد من الدول.

فدعا وزير الخارجية الصيني “جينج شوانج” في بيان له بضرورة تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف بلدان العالم فى مواجهة “كورونا المستجد”، وأن الصين أرسلت خبراء مختصين وفرقا طبية إلى إيران والعراق وإيطاليا والعديد من الدول لمساندتها فى الوقاية من الفيروس . وصدر بيان مشترك من الدول النووية الخمس بالتزامهم بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وانعقدت أول قمة افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين، بالعاصمة السعودية الرياض 26 مارس الماضي بهدف التنسيق لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، وتداعياته على الاقتصاد العالمي، وعبّر القادة عن التزامهم بالتعاون والتنسيق لمواجهة الوباء والركود الاقتصادي معاً، خاصة بعد التراشق الإعلامي والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتزام الدول العشرين بضخّ أكثر من 5 تريليونات دولار بهدف الحد من التدهور الاقتصادي.

وإذا كان العالم قد توحد عندما وجد الجميع أنفسهم أمام خطر يهدد الجنس البشري كافة وهو الفيروس اللعين، والذي سينتصرون عليه “بإذن الله” باتحادهم جميعًا ضده كما انتصرت عليه الصين، فماذا بعد القضاء على الفيروس؟

فهل استطاع (الفيروس) أن يجعل بني البشر، الذين ينتمون إلى أم واحدة وأب واحد، يدركون، قيمة الحرية، بعد أن سلبهم الحرية وحول الأرض التي يعيشون عليها إلى سجن كبير.

وهل جعلهم يدركون قيمة الحياة والتي سلبها من الآلاف منهم، هل جعلهم يدركون قيمة التمتع بالصحة، هل جعلهم يدركون معنى المشاعر الإنسانية والتقارب بينهم بعد أن فرض عليهم عدم الاقتراب وحتى المصافحة.

وأخيرًا: هل (درس كورونا المستجد للعالم) سيقود البشرية إلى السلام بعد أن أذاقهم الخوف والرعب والموت، بالقضاء على الخطر الأكبر والذي يهدد البشرية جمعاء وينسف الكرة الأرضية عدة مرات، فيتخلصون مما يمتلكون من ترسانة أسلحة الدمار الشامل الفتاكة كالبيولوجية، والتى تحتوي على أنواع كثيرة من الفيروسات التي هى ربما أشد فتكا من كورونا، والكيماوية وما تحتويه من غازات قاتلة، والنووية، وآلاف القنابل الذرية والصورايخ الباليستية العابرة للقارات التي تحمل رؤوسًا نووية وكيماوية وبيولوجية.

ترى من سيتغلب على الآخر، حب البقاء والحياة والسلام الذي يعم العالم، أم حب التملك والسيطرة والإبقاء على أسلحة الدمار الشامل، وصناعة الموت “صناعة السلاح” للاستحواذ والرفاهية والثراء على حساب دماء وثروات الشعوب؟ الأيام ستجيب عن السؤال.