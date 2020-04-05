“الروس” يغيثون “الأمريكان” لمُواجهة فيروس كورونا

هبطت طائرة شحن روسيّة عملاقة في مطار نيويورك مُحمَّلة بأطنانٍ من الأقنعة والمَعدّات والتّجهيزات الطبيّة، وجاءت هذه الخطوة التطوعيّة الروسيّة، بعد إرسال عدّة طائرات مُماثلة إلى إيطاليا قبل أسبوعين، في تجسيدٍ للتّكافل الدوليّ في وقتِ الأزَمات، ووضع الخِلافات جانبًا..يذكر ان الكرملين، أكد أنه بناء على اتفاق بين الرئيسين الروسى، فلاديمير بوتين، والأمريكى دونالد ترامب، تواصل موسكو وواشنطن بحث التعاون العملي بين البلدين في مكافحة وباء كورونا.

وينتشر فيروس كورنا المستجد في الولايات المتحدة انتشار النار في الهشيم، إذ حذر الرئيس دونالد ترامب الأميركيين من أن البلاد تدخل “مرحلة مروعة”.

وبعدما تم احتواؤه في الصين رسميا، أصبحت الولايات المتحدة في طريقها لأن تصبح خط الجبهة الجديد للوباء. ففي مدينة نيويورك سجلت وفاة ما مجموعه 2624 شخصا، لترتفع حصيلة الوفيات في الولاية إلى 3565 وفاة. لذلك يستعد الأميركيون للأسوأ ويبنون مستشفيات ميدانية من لوس انجلوس إلى ميامي، تضم آلاف الأسرة الإضافية المخصصة للإنعاش إلى جانب رسو سفينة طبية عملاقة في نيويورك.

وقال الرئيس ترامب إن الحكومة الأمريكية سترسل آلاف العسكريين إلى الولايات لمساعدتها في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. وأضاف ترامب في لقاء يومي مع الصحفيين “سنرسل عددا كبيرا من أفراد الجيش لمد يد المساعدة”. وتابع أنه يتم إرسال ألف عسكري إلى مدينة نيويورك بينهم أطباء عسكريون وممرضون.ونشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورا على حسابها في تويتر لوحدات متنقلة من الجيش الأمريكي أثناء تقديم المساعدات الصحية في ولاية كارولاينا الجنوبية.