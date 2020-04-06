أهم 10 نصائح للعمل والدراسة عن بعد
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار انفوحراف حول آليات العمل عن بعد وكذلك الدراسه والتعليم وذلك فىً اطار الالتزام بتطبيق الاحراءات الاحترازيه لمكافحه فيروس كرونا وعدم نقل العدوى
قالت التعليمات :
*انه يجب الإبقاء على تواصل مستمر مع زملاء العمل والمدير
*وكذلك الالتزام بكافه ضوابط العمل
*وتمديد أوقات راحه بحد أقصى ٢٠ دقيقه متواصلة
*وضع قواعد من شركاء المنزل فيما يتعلق بتحديد مساحات للأطفال
اما فيما يتعلق بالتعليم عن بعد تضمنت القواعد :
* تحديد جدول معين لتلقى الدروس
*عدم ارتداء ملابس النوم اثناء المذاكرة ومشاهده الدروسً
*والالتزام بهدوء المكان
* الحفاظ على أوقات النوم العاديه
https://www.facebook.com/idsc.gov.eg/photos/a.235798803145573/2991637520895007/?type=3&theater