ابو الغيط يوجه رسالة للصليب الأحمر حول خطر كورونا على الأسرى الفلسطينيين

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط رسالة خطية إلى “روبير مارديني”، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، بشأن أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ظل خطر انتشار وباء كورونا.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأن أبو الغيط شدد في رسالته على خطورة الأوضاع التي يتعرض لها نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية في ظل تفشي الوباء في إسرائيل، علماً بأن من بين هؤلاء عدد كبير من كبار السن والمرضى وأصحاب المناعة المتدنية، وهي الفئات الأكثر ضعفاً وعُرضة للخطر في مواجهة فيروس “كوفيد-19”.