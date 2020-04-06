العمالة غير المنتظمة تتزاحم أمام البنك الأهلي من أجل الـ500 جنيه ..و”البنك” يرد : لسنا جهة صرف “المنحة”

تتزاحم العمالة غير المنتظمة أما فروع البنك الأهالي للحصول على مبلغ الـ500 التي أعلنت عنها الحكومة ووزارة القوى العاملة ..وقال البنك الأهلي ، في بيان اليوم الأحد، إنه ليس الجهة المختصة بصرف المنحة الاستثنائية للمواطنين من العمالة غير المنتظمة والتي أقرتها وزارة القوى العاملة لتخفيف الآثار التي لحقت بهم من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار البنك إلى أنه عند الإعلان عن تلك المنحة من قبل الجهة المعنية بها لم يتم توضيح آلية صرفها، داعيا المواطنين لضرورة توخي أساليب السلامة من خلال عدم التزاحم على فروع البنك.

وأكد أنه لم تصدر أية تعليمات بشأن قيام البنك بصرف تلك العلاوة الاستثنائية، وذلك حفاظا على الصحة العامة ومنع انتشار الفيروس نتيجة لأي تزاحم أمام أو داخل الفروع، مشددا على اتخاذ البنك كافة التدابير والإجراءات الوقائية داخل مقار فروعه حفاظا على السلامة العامة.

كما حث البنك الأهلي جميع المتعاملين معه على ضرورة توخي الدقة وعدم الانسياق وراء أية شائعات أو معلومات غير دقيقة قد تلحق الضرر بهم أو بالبلاد، وفقا للبيان.