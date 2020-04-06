تقرير:إعفاء أصحاب الإقامات بالإمارات من الغرامة.. وإصابة 3 مصريين بميلانو والرياض وعمان بكورونا

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد تداعيات فيروس “كورونا”،(كوفيد19) لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح، هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشارت حنان شاهين الملحق العمالي بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ، إلى أن الحكومة الإماراتية وجهت بإعفاء أصحاب الإقامات من الغرامات حتي نهاية 2020.

وفي نفس السياق أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات عددا من الإجراءات لتمكين العامل الأجنبي من مغادرة الدولة والعودة إلي البلد الأم ، تمثلت في عدة نقاط الأولي: تحديد مدة الإجازة بتوقيع نموذج ملحق إضافي مؤقت لعقد العمل خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بسبت فيروس كورونا المستجد ، والموقع الالكتروني للوزارة، والثانية : حجز تذكرة سفر العامل (ذهاب وعودة ) وتسليمها له.

أما النقطة الثالثة : تستمر العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل ، وتعتبر الإجازة المبكرة ، إجازة غير مدفوعة الأجر مع احتفا العامل بما تبقي له من مستحقات مقررة وفق قانون علاقات العمل، والرابعة : تنتهي الإجازة المبكرة بعودة العامل مباشرته للعمل بعد انتهاء فترة الإجراءات الاحترازية، الخامسة : سوف يتم تمديد اقامات العمال العائدين إلي بلدانهم تلقائيا في حال انتهاء إقاماتهم وهم خارج الدولة.

وتلقي الوزير تقريرا من الملحق العمالي بميلانو- إيطاليا، مجدى حسنين، كشف فيه عن أن هناك حاله إصابة إيجابية بالفيروس لمواطن مصري يدعي” ش.ع .ف.ف” من الفيوم مركز تطون، ومتواجد حاليا في مستشفى نجواردا بميلانو، وحالته خطيره جداً، وتم وضعه علي جهاز التنفس الصناعي، وجهاز أخر لضخ الدم إلي الرئة منذ عدة أيام، ويتم التواصل مع أخيه أخيه يوميا، وإبلاغه تمنيات وزير القوي العاملة بالشفاء.

وفي تقرير أخر من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أوضح المستشار العمالي أحمد رجائي: أنه في ظل الأزمة الحالية لانتشار كورونا تم التواصل مع المواطن المصري “هـ.م.ش.ع” المصاب ، وحالة التحليل بمستشفى الملك سلمان إيجابية، وتم الاطمئنان عليه، ويلزم العزل المنزلي حاليا، وهو يعمل مبرمج حاسب آلي لدي مؤسسة تقنية للاتصالات والمعلومات بالرياض وتم إبلاغه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وبمتابعة الوزير لحالته، ووجودنا بجانبه لحين تجاوز هذه الظروف وتم إبلاغ القنصل العام والسفير المصري بالرياض للتنسيق والمتابعة.

وقال مكتب التمثيل العمالي بعمان-الأردن، المستشار العمالي طلعت السيد، أنه تم الإعلان في التقرير المختصر الصادر عن وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد لمواطن مصري.