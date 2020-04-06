الحريري يتقدم ببيان عاجل لتقديم يد العون للعمالة غير المنتظمة

تقدم النائب هيثم الحريري ببيان عاجل موجه لرئيس الوزراء ووزير القوي العاملة بشأن تقديم يد العون للعمالة غير المنتظمة.

وقال الحريري في بيانه؛ إن مئات آلاف من الكبار والشباب الذين تقطعت سبل الرزق بهم وأصبحوا بلا عمل وبلا دخل بسبب انتشار فيروس كورونا وإغلاق مصادر الرزق بكل دائم أو مؤقت.

وأكثر من مليون ونصف من العمالة غير المنتظمة قاموا بتسجيل بياناتهم علي موقع وزارة القوي العاملة للحصول علي هذا المبلغ البسيط 500 جنيه، وبالرغم من مرور أكثر من أسبوعين لم تقم وزارة القوي العاملة باتخاذ أي اجراء لصرف هذه الاعانة المستحقة أو الإعلان عن الخطوات التالية.

مطالبًا وزير القوي العاملة بضرورة زيادة هذا الدعم وسرعة اتخاذ ألازم لتحديد من يستحق وسرعة صرف الإعانات.