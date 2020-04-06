تفاصيل عملية إغلاق ثاني مستشفى بعد اكتشاف حالة كورونا

أصدر الدكتور أحمد مصطفى محمد، مدير مستشفى دار الشفاء التخصصي بمنطقة العامرية، غرب الإسكندرية، اليوم الاثنين، بيانا للكشف عن تفاصيل غلق المستشفي من قبل مديرية الصحة، وذلك عقب اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال مدير المستشفي، إنه تم تعليق العمل بالمستشفي وذلك لإجراء عمليات التطهير والتعقيم بالمبني كاملًا، وذلك اتساقًا مع توجه الدولة ممثلة فى وزارة الصحة وتماشيًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف مصطفى، أن ذلك يأتي حرصًا من المستشفي علي سلامة عملائها وموظفيها، مناشدًا الجميع بالالتزام بتعليمات الجهات المعنية فى الدولة حتى نستطيع تجاوز أزمة هذا الوباء الذي يعصف بالعالم كله.

وكانت أغلقت مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، مستشفي دار الشفاء بمنطقة العامرية، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد وتم نقله للحجر الصحي بمستشفي العجمي النموذجي، وتم وضع المستشفي تحت الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ويتم التنسيق بين قسم الطب الوقائي بالمديرية والمستشفى فى الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 6 مصريين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 247 حالة حتى اليوم.

وأوضح، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 346 حالة، من ضمنهم الـ 247 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 103 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم سيدة أجنبية، وباقي الحالات لمصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 1173 حالة من ضمنهم 247 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و78 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن “105”، و”15335″ لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكانت مستشفى الاورام بالقاهرة هلى المستشفى الاولى التي تم غلقها بعد اكتشاف حالات كورونا بها .