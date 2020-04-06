طوارئ في وزارة الري من أجل نهر النيل !

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل اجتماعها الدوري، لمناقشة سيناريوهات توزيع المياه والاستعداد لـ”أقصى الاحتياجات”.واستعرضت اللجنة الموقف المائي للعام الحالي في مصر، وحجم المياه المتوقع وروده حتى آخر يوليو 2020، كما استعرض السيناريوهات التي تم إعدادها بشأن المتوقع وصوله من المياه خلال العام المائي القادم، اعتبارا من أغسطس 2020، و ذلك في الحالات المختلفة للفيضان، طبقا للنماذج الرياضية وطرق التنبؤ المختلفة،معلنة إستمرارها في حالة طوارئ تحت إدارة وزارة الرئ لمواجهة كافة السيناريوهات ..ويعد نهر النيل أطول أنهار الكرة الأرضية ويقع في قارة أفريقيا وينساب إلى جهة الشمال، له رافدان رئيسيان النيل الأبيض والنيل الأزرق ينبع النيل الأبيض في منطقة البحيرات العظمى في وسط أفريقيا، في حين أن النيل الأزرق يبدأ في بحيرة تانا في أثيوبيا.ويجتمع نهر النيل في عاصمة السودان، الخرطوم وينطلق نحو مصر التي تعد دولة المصب.