شاهد بالفيديو ..رجل الأعمال الوطني محمد أبو العينين يقرر صرف علاوات ومنح إضافية لـ25 ألف عامل .. ويصفهم بـ “عصب الصناعة”..

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر إلى رجل الصناعة محمد أبو العينين؛ لإصراره على الحفاظ على 25 ألف عامل في مجموعة كليوباترا بكافة فروعها، موضحا أنه تم صرف رواتبهم كاملة من دون أي نقصان.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» :«أثرياء العالم خفضوا رواتب العاملين، لكن محمد أبو العنين قال لأ، دول رجالة ووصلوا اسم كليوباترا وشبكة صدى البلد إلى مكانة عالية، إحنا بكل قوة رقم واحد، صدى البلد رقم واحد».

وأكد أحمد موسى، أن الأمر يتعلق بمصداقية الجمهور في شبكة قنوات وموقع “صدى البلد”، لافتا إلى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين دائم الدعم لهذه الشبكة حتى أصبحت بالقوة التي عليها الآن.

وتابع أحمد موسى «أتقدم للسيد محمد أبو العينين نيابة عن 25 ألف عامل بالشكر الجزيل؛ لإصراره على صرف الراتب كاملا في ظل الأزمة الراهنة التي تواجه العالم».

أصدر رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا عددًا من القرارات لدعم ومساندة العاملين بالمصانع والارتقاء بالمزايا المقدمة إليهم وعدم تأثر دخولهم بالظروف الاستثنائية التي تواجهها مصر والعالم في ظل انتشار وتفشي فيروس كورونا وتأثيره على قطاع الصناعة والإنتاج والتصدير للخارج .

وكان رجل الاعمال الوطني أبو العينين قد قرر منح العاملين بمصانع كليوباترا العلاوة الدورية السنوية من الأجر الأساسي التأميني في ديسمبر 2019 .كما قرر منح جميع العاملين بمصانع كليوباترا علاوة تشجيعية إضافية لقيمة العلاوة الدورية اعتبارا من مارس 2020 .كما منح أبو العينين العاملين بمصنع السخنة بدل نفقات إعاشة مقابل ما يتكبدونه من أعباء تقتضيها وظائفهم وذلك اعتبارا من مارس 2020.

جاءت تلك القرارات الهامة من قبل محمد أبو العينين استكمالا لسلسلة القرارات التي اتخذها بصرف رواتب كاملة وإجازات مدفوعة لجميع العاملين بمجموعة كليوباترا خلال أزمة كورونا، وكذلك إيمانا بالدور القوي للعمال وتحقيق مزايا إضافية في ضوء اهتمام أبو العينين بالعنصر البشري أساس النشاط الإنتاجي والتكوين الاقتصادي وتحقيق مزايا إضافية لتحسين الدخل وتحقيق رضا العاملين لزيادة إنتاجيتهم .

وأكد أبو العينين أنه دائما ما يحرص على تحقيق مكاسب إضافية للعمال فهم الرأسمال الحقيقي للمجموعة والمحترفون الرواد أصحاب المهارة في صناعة السيراميك والبورسلين في مصر والشرق الأوسط، وأنه دائما ما يفتخر بعمال مصانع كليوباترا المخلصين لعملهم ووطنهم .

في الوقت نفسه وجه عمال مصانع كليوباترا رسالة شكر وعرفان لرجل الصناعة محمد أبو العينين لمواقفه المخلصة والشريفة منذ تأسيس مجموعة كليوباترا فى اوائل الثمانينات فهو دائما إلى جانب العمال البسطاء، يقف معهم ويشعر بهم وينحاز إليهم .

وأعرب عمال مصانع كليوباترا عن سعادتهم بتلك القرارات التي بثت السعادة والطمأنينة في نفوسهم مؤكدين أن أبو العينين صاحب تاريخ مشرف وقدوة لجميع رجال الصناعة الناجحين فى مصر والعالم، فهو رمزا للشرف والوفاء والكرم والمثل والرمز الذي يحتذي به ، معربين عن سعادتهم وامتنانهم بأنهم يعملون مع شخصية وطنية واسما كبيرا في عالم الصناعة بالعالم، ووعد العمال ببذل الجهد والعرق للحفاظ على المكانة التي حققتها مجموعة كليوباترا من نجاحات كبيرة خلال السنوات الماضية حيث تعتبر سيراميكا كليوباترا واحدة من أكبر 3 شركات لإنتاج السيراميك والبورسلين بالعالم .

جاء ذلك في إطار دعمه الدائم للعمال “عصب الصناعة” وحرصه على تحقيق أفضل المزايا لصالح العاملين بمصانع كليوباترا.

**شاهد الفيديو ..