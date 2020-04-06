” باحبّك يا سيسى .. “..آخر قصائد الشاعر الراحل صلاح فايز

آخر قصائد الشاعر الراحل صلاح فايز:” باحبّك يا سيسى .. ”

باحبك يا سيسى … باحبك حقيقى

باحبك رئيسى … واحبك صديقى

واحبك رئيسى … لآخر طريقى

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باحبك يا هادئ … وعِشرى وودود

باحبك يا صادق … فى كل الوعود

باحبك يا بادئ … برش الورود

باحبك يا سيسى … باحبك حقيقى

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باحبك كظابط … مقاتل شجاع

باحبك تلابط … وتلوى الدراع

باحبك مرابط … لأهل الخداع

باحبك يا سيسى … باحبك حقيقى

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باحبك سياسى … وراسى وعنيد

باحبك تواسى … أهالى الشهيد

باحبك أساسى … وحبى أكيد

باحبك يا سيسى … باحبك حقيقى

..ورحل منذ يومين الشاعر الكبير صلاح فايز عن عمر ناهز 86 عاماً ولم يتم تحديد موعد جنازته أو مكان تلقى العزاء..والشاعر الراحل، لواء سابق بالقوات المسلحة ويعتبر من أبرز شعراء زمن الفن الجميل، حيث كتب العديد من الأغاني لكبار المطربين أمثال محمد فوزي وشادية ومحرم فؤاد وسعاد محمد وهاني شاكر وسميرة سعيد وعمر فتحي وغيرهم.ومن أبرز أغانيه بعد بيتنا ببيت كمان لمحمد فوزي، وغدارين لمحرم فؤاد، وحشتني لسعاد محمد، كده برضو يا قمر لهاني شاكر، الحب الحقيقي لشادية، في الركن البعيد الهادي لأنغام وغيرهم.