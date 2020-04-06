النواب يتبرعون براتب 3 أشهر لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة في مواجهة أثار “فيروس كورونا”

وافق أعضاء مجلس النواب على الرسالة التي بعثها لهم رئيس المجلس د. علي عبدالعال بشان التبرع لصندوق تحيا مصر لدعم الدولة المصرية في مواجهة الأثار المترتبة على فيروس كورونا ..وهذا نص الرسالة:”النواب الموقرون… تحية احترام وتقدير،،،في ظل ما تشهده البلاد من جهود حثيثة وصادقة من جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد الذي تعاني منه معظم دول العالم، وهذا ما نلمسه ونتابعه ونراقبه من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة هذا الفيروس على جميع المستويات.وانطلاقاً من الدور الوطني الذي يقوم به مجلسكم الموقر فقد تتفقون معي في أهمية وضرورة أن يشارك المجلس جميع أجهزة الدولة المصرية في محاربتها لهذا المرض.لذلك ، أدعو حضراتكم للتبرع بمكافأة العضوية (5 آلاف جنيه) لمدة ثلاث أشهر، يتم خصمها مباشرة من مستحقاتكم المالية، لصندوق تحيا مصر، لصالح أبناء الشعب المصري الذين تأثروا بفيروس كورونا المستجد وانا على يقين تام وكامل من حسكم الوطني العميق، وليكون مجلس النواب في مقدمة أجهزة الدولة حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.واريد ان أؤكد لحضراتكم على انه من لا يرغب من حضراتكم في تقديم هذا التبرع الاختياري التقدم بطلب كتابي يفيد ذلك لمكتب السيد المستشار الأمين العام للمجلس في موعد غايته ثلاثة ايام من تاريخ نشر هذه الرسالة.*حفظ الله مصر وحمى شعبها من كل سوء…رئيس مجلس النواب أ. د/ علي عبدالعال”