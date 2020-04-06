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خلال ساعات ..البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ ١.٥ مليون عامل..تعرف على التفاصيل !

كتب محمد مختار
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تبدأ وزارة القوي العاملة ، خلال ساعات وعلى مدار يوم الثلاثاء،الموافق 7 من ابريل 2020  في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل . أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأثنين، مشيرا إلي العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.

محمد مختار
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