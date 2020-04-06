خلال ساعات ..البدء في صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ ١.٥ مليون عامل..تعرف على التفاصيل !

تبدأ وزارة القوي العاملة ، خلال ساعات وعلى مدار يوم الثلاثاء،الموافق 7 من ابريل 2020 في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر، فضلاً عن قيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل . أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان ، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأثنين، مشيرا إلي العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلي مليون و500 ألف عامل ، وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة من خلال الوزارة تسهيلا علي هذه العمالة، وذلك بتحديد أكثر مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرضهم لمخاطر الزحام، والحفاظ على كرامتهم.