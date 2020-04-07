إغلاق إسرائيل بالكامل !

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإغلاق الكامل في إسرائيل بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا اليوم الثلاثاء.وأكد نتنياهو في كلمة متلفزة له، أن المواطنين سيمنعون من مغادرة بيوتهم خلال عيد الفصح اليهودي.وأضاف أن بعض القيود قد ترفع تدريجيا بعد الأعياد في حال كانت التطورات المتعلقة بفيروس كورونا باتجاه إيجابي. وقال مخاطبا الإسرائيليين، إن “هذا الأمر يتوقف عليكم”.ومن المتوقع أن يصادق الكابينت على إجراءات الإغلاق حتى تدخل حيز التنفيذ، وتضم هذه الإجراءات أيضا وقف وسائل النقل العام ومنع السفر بين المدن وغير ذلك.وأشار نتنياهو إلى أن الأيام القادمة ستكون حاسمة فيما يخص انتشار فيروس كورونا في إسرائيل، معتبرا أن الوضع هناك “أفضل مما هو عليه في العالم”.ويأتي ذلك على خلفية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 8904 حالات، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 57 شخصا بعد تسجيل 8 حالات جديدة خلال الـ 48 ساعة الأخيرة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية