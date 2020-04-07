غلق مصنع المنظفات المغشوشة بالمعادي

تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لرؤساء الأحياء بشن حملات يومية لمراقبة الأسواق لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والمرور الدورى على ما تم غلقه من منشآت مخالفة للتأكد من عدم عودتها للعمل مرة أخرى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة فى التربح بغير وجه حق حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى البساتين اليوم و للمرة الثانية خلال أسبوع من غلق وتشميع احد المصانع التي تعمل بدون ترخيص في 9عمارات الاموال العامة بالمعادي الجديدة حيث يقوم المصنع بتصنيع مواد كيماوية غير مطابقة للمواصفات بغرض الربح السريع مستغلًا حاجة المواطنين إليها وتم تسليم المخالفين الي الشرطة و غلق المصنع وتشميعه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه صاحبه .