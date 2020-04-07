“الصحة العالمية”: لا يوجد دليل على انتقال فيروس كورونا المستجد عن طريق الهواء

أكد الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية بالمكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، أن القرى التي يجري حجرها وإغلاقها في مصر على خلفية أزمة فيروس كورونا، تواجه أزمة في جمع البيانات ورفعها كونها من الأمور الصعبة للغاية في جميع بلدان العالم وليس لمصر فقط . وأشار إلى أنه ليس لدى منظمة الصحة العالمية حتى الآن، أي دلائل على انتقال فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) عن طريق الهواء، وأن الأدلة المتوافرة تؤكد انتقال (كوفيد- 19) عبر الرذاذ، موضحا أن هناك تحسن كبير فيما يتعلق باستجابة السلطات المصرية في مواجهة أزمة فيروس كورونا، بما في ذلك وزارة الصحة المصرية . وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، الذي أقيم عن بعد عبر تقنية الفيديو، حول أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، أن هناك إبلاغ أقل مما هو عليه بالنسبة لعدد الحالات وعند الاختبار تظهر أعداد أكبر من الحالات، موضحا أن بعض المرضى ممن لا يظهر عليهم أعراض الفيروس أو أعراض بسيطة منه لا يذهبون إلى المستشفيات ولا يجري اختبارهم، قائلا : ” في بعض الأحيان يصاب الشخص بالمرض دون أن يظهر عليه أعراض، وجميع البلدان لا تذكر الأرقام الفعلية لهذه الأسباب ” . وأوضح أنه عند تحديد الإصابة ينبغي عزل المصابين بسرعة وفي مرحلة مبكرة ولا ينبغي عزل الحالات الشديدة مع الحالات الخفيفة، فيجب حماية العاملين الصحيين ووقايتهم بتوفير الأدوات اللازمة ودعمهم وكذلك المباعدة الاجتماعية، مثل تقييد السفر ومنع التجمعات، مبينا أن دولا عديدة بالإقليم تطبق هذه الإجراءات الاحترازية مثل مصر وباكستان وإيران .