الحكومة بين نارين ..وزارة الصحة تطالب بمد حظر التجوال.. واقتصاديون يطالبون بتخفيف الإجراءات.

تدرس حكومة الدكتور مصطفى مدبولى كيفية التعامل مع الوضع الحالى فى ظل الاجراءات التى اتخذتها للتعامل مع فيروس كورونا لمحاصرته ومنع انتشاره على نطاق واسع لتيسير مهمة اجهزة الدولة المختلفة فى التعامل معه كوباء وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين فى ظل تأزم الوضع العالمي.

تتبنى وزارة الصحة وبعض القطاعات الحكومية ضرورة مد قرار حظر التجوال وتشديد الإجراءات لمنع التجمعات لمدة ١٥يوم اخرى لحماية الدولة من الانتشار العشوائي للوباء خاصة وان إمكانية حدوثه ماتزال قائمة.. ويحذر اصحاب هذا الاتجاه من صعوبة التقصى والتتبع للمخالطين لحالات الاصابة ويقتصر دور الأطقم الطبية على الإسعافات وتقديم الرعاية للمصابين فى ظل شيوع مصدر العدوى..

بينما هناك فريق آخر يتزعمه اقتصاديون داخل الحكومة وخارجها يطالب برفع الحظر عن القطاعات الصناعية والانتاجية والمقاولات وبعض القطاعات الخدمية الحكومية استنادا الى تقارير واستطلاعات اجرتها بعض الجهات بين اصحاب المصانع والمشروعات الانتاجية والذين طالبوا برفع الحظر وعدم استمرار الغلق الكامل ووضع ضوابط لحماية العاملين وتخفيف الكثافات فى أماكن العمل.

قالت مصادر مسئولة للاهالى ان الحكومه تعكف حاليا على صياغة قرار يجمع بين وجهتى النظر يضمن استمرار الحظر لمنع التجمعات وحماية المواطنين مع التخفيف على بعض القطاعات لتحريك عجلة الاقتصاد وهو مايمنح الدولة القدرة على الاستمرار فى إجراءات حماية المواطنين.