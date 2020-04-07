“صناعة البرلمان” تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لتخفيف الآثار السلبية للفيروس على الاقتصاد

طالب النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الاسراع فى تنفيذ التكليفات الرئاسية التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى للتخفيف من الاثار والتداعيات السلبية لفيروس كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية.

وأشاد ” عامر ” بتكليف الرئيس السيسى للحكومة بسداد 30% من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لا يقل عن 5 مليون جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام المالي الجاري وتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهرياً لمدة 3 أشهر فضلاً عن قيام صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة بالبدء فوراً في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة والإسراع في بناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وكذا الانتهاء من بناء 100 ألف وحدة إسكان بديل لسكان المناطق غير الآمنة كما أشاد المهندس محمد فرج عامر بتكليف الرئيس السيسى للحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات لمساندة الشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة وذلك بتقسيط ضريبة الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط تنتهي في 30 يونيو من العام الجاري، وكذا تأجيل سداد وتقسيط الضريبة العقارية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر مع عدم احتساب أي غرامات أو فوائد تأخير على المبالغ المؤجلة أو المقسطة خلال تلك الفترة وتقسيط الرسوم المستحقة نظير تقديم الخدمات الإدارية للشركات والمنشآت بالقطاعات المتضررة لمدة 3 أشهر بدون فوائد فضلاً عن تأجيل سداد اشتراكات التنمية الاجتماعية على تلك الشركات والمنشآت لمدة 3 أشهر بدون احتساب أي مبالغ إضافية أو غرامات تأخير.