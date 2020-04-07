“نقل النواب”: ذكاء وزيرة الهجرة في استعانتها بالبابا تواضروس لحل مشكلات العالقين بكينيا

وصف النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بانها واحدة من اذكى الوزراء ودائما تفكر من خارج الصندوق وتصل الى هدفها فى زمن قياسى وبأقل التكاليف.

وقال إن أكبر دليل على ذلك انه بمجرد وصول الاستغاثات لعدد من المصريين العالقين بدولة كينيا حيث إنهم كانوا في زيارة عمل وتقطعت بهم السبل، عقب قرار تعليق رحلات الطيران بسبب تداعيات فيروس كورونا، لم تتردد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج فى الاتصال مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لطلب دعم الكنيسة المصرية بكينيا للعالقين هناك نظرا لعدم وجود جالية مصرية في كينيا وعلى الفور تدخلت وبسرعة الكنيسة المصرية الوطنية لانقاذ المواطنين المصريين العالقين بكينيا.

ووجه النائب تحية قلبية لإبن مصر والبحيرة قداسة البابا تواضروس الثانى صاحب المواقف التاريخية والوطنية المشرفة تجاه مصر وشعبها.

كما توجه النائب بتحية إجلال واكبار للسفيرة نبيلة مكرم والتى اكدت للمصريين والعالم كله ان الرئيس السيسى كان على حق وكسب الرهان على قدرة وكفاءة ونجاح المرأة المصرية فى تولى المناصب القيادية بمختلف المؤسسات بالدولة.

تجدر الإشارة إلى ان السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج قد أمدت أن ما قدمته الكنيسة المصرية يأتي ضمن مبادرة “خلينا سند لبعض” التي أطلقتها الوزارة وتعتمد في الأساس على توحيد كافة الجهود الشعبية والوطنية لخدمة أبنائنا من المصريين العالقين في مختلف دول العالم نتيجة تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أن هناك دول وتحديدًا في أفريقيا لا يوجد بها جاليات مصرية أو كيانات تستطيع خدمة العالقين هناك لحين عودتهم إلى وطنهم.

وثمّنت وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم الدور البارز الذي تقوم به الكنيسة المصرية دوما لأبنائنا بالخارج، مؤكدة أنها مشهود لها دائمًا بالوطنية وتقف مع الوطن في كافة المواقف، فهي تحرص دائمًا على خدمة أبناء الجاليات المصرية في الخارج، وتوفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية لأبناء الجاليات الأخرى خاصةً في الدول الأفريقية.

كما وجهت شكرها لقداسة البابا تواضروس الثاني على حرصه على أن يكون للكنيسة دور إيجابي وفعال في ظل الأزمة التي يواجهها العالم، مشيدة بجهوده للربط أبناء الوطن في مختلف أنحاء العالم.

وتلقت وزارة الهجرة عدة مبادرات لمساعدة المصريين العالقين في دول مختلفة إثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويمكن لجميع رموز الجالية بالخارج المساهمة لمساعدة المصريين بالخارج عبر التواصل مع وزارة الهجرة للإعلان عبر منصاتها المختلفة.