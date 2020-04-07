وزير الري يبحث التحول الرقمى والالكتروني بين هيئات الوزارة من الاسبوع المقبل.. وحظر التواصل الورقي

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تقريراً عن مجهودات الوزارة للتحول الرقمى حيث اجتمع مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة لإستعراض آخر المستجدات فى ذات الشأن في ظل اتجاه الدولة لميكنة العمل تبذل وزارة الموارد المائية والرى جهود عديدة في مجال الرقمنة حيث تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن التحول الرقمي برئاسة السيدة المهندسة أمل جاسر مدير عام مركز المعلومات. ومن جانبها قامت الوزارة بتنفيذ برنامج تدريبي مكثف وعدد من ورش العمل بالتنسيق مع وزارة الإتصالات. وفي هذا الصدد قام فريق بحصر الخوادم ومواصفاتها الفنية وأعداد أجهزة الحاسب الآلي والمواقع الإلكترونية التي تستضيفها الوزارة. كما تم تصميم عدد من التطبيقات التخصصية وبرامج قواعد البيانات اللازمة لتشغيل دولاب العمل وقد تم اختبار جميع التطبيقات الخاصة بالوزارة والجهات التابعة لها داخل البيئة الاختبارية المعدة من قبل وزارة الاتصالات تمهيدا لاستضافتها على الخوادم المركزية للحكومة. و الجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء وتوفير بريد إلكتروني حكومي للعاملين بوحدات التحول الرقمي وكافة الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية. كما تم إنشاء لجنة للرقمنة داخل الوزارة برئاسة السيدة الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لتولي مهام الإعداد الداخلي للمراحل التنفيذية لعملية الرقمنة وحصر الوثائق وعمل الاستبيان الخاص بتحديد أعدادها وأنواعها ، كما قامت الوزارة بإنشاء عدد من التطبيقات الخاصة لتسهيل متابعة العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها مثل : تطبيقات متابعة مشاريع الخطة الإستثمارية وغيرها ، كما قامت بإنشاء منصة جغرافية يتم من خلالها تجميع البيانات الحقلية وعرض بيانات الترع والمصارف وبيانات منشآت الحماية من أخطار السيول وبيانات مناسيب المياه وكذلك محطات الرفع وكذلك تطبيق لبيانات المخازن الميكانيكية وأيضا لمتابعة الشكاوى وطلبات النواب الخاصة بالوزارة. كما تسعى الوزارة حاليا إلى ميكنة الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمهور . ويوجد بالفعل بعض الخدمات الخاصة بالوزارة على موقع الخدمات العامة مثل : طلب إنشاء أو تكثيف شبكات صرف مغطى وطلب إنشاء محطة صرف وطلب تمرير مسقى وطلب ري أراضي جديدة وطلب صرف مخلفات أو معالجة صرف وطلب تصريح بإقامة مباني أو ترخيص حفر بئر أو تجديد ترخيص أو تقنين مصدر ري جوفي…. هذا ومازالت الوزارة مستمرة في التطوير والتحديث للوصول إلى العمل من خلال بيئة رقمية متكاملة. وجدير بالذكر أن الدكتور عبد العاطى وجه كافة الجهات التنفيذية المختلفة بالوزارة بالعمل على التواصل الالكتروني بينها بدءا من الاسبوع القادم وحظر التواصل الورقي