خلال لقائه بقيادات السكة الحديد والبترول.. وزير النقل يتابع مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط “قنا_ سفاجا “

عقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد وبحضور مسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة وافكو لبحث آخر المستجدات الخاصة بمشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور حيث استعرض الوزير الاجراءات التي تقوم بها كل من هيئة السكك الحديدية وشركةوافكو لعمل مستندات الطرح الخاصة بالمشروع من خلال التعاون مع الاستشاري REC النمساوي الالماني مع جامعة القاهرة حيث جاري الترسية على التحالف الفائز مع وضع نموذج التمويل والية انشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد والذي سمح للهيئة التعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية وأكد وزير النقل إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف فدان والمساهمة فى نقل خام الفوسفات وانه مشروع استراتيجى يساهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الايجابية في حركة السياحة بين الاقصر والغردقة حيث يتضمن المشروع انشاء خط جديد يربط بين سفاجا و الغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب لخدمة السياحة بين الأقصر والغردقة مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكون الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط تبدأ بنقل 2.6 مليون طن سنوياً ويتم زيادتها الي 6 ملايين طن سنوياً، كما سيتم انشاء محطة تداول بضائع بالكم 510 بحيث يتم رفع وإنزال الحاويات من والي القطارات في هذه المحطة وتغيير وسيلة النقل ما بين القطارات وعربات النقل الثقيل