غرفة الشركات تشكر الرئيس السيسي وتؤكد: نعيش عصر غير مسبوق من الدعم والمساندة

مساندة رائعة من رئيس الوزراء ومبادرات متميزة للبنك المركزي .. والعناني كلمة السر وراء التعاون الحكومي الكبير

توجه مجلس ادارة غرفة شركات السياحة باسمي ايات الشكر والعرفان الي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه المتسمر والمتواصل لقطاع السياحة والمساندة الغير مسبوقة للقطاع وازالة الكثير من القيود التي كانت تعوق القطاع .. وأكد مجلس ادارة الغرفة ان القطاع السياحي بأثره تابع بمزيد من الاهتمام والامتنان القرارات المهمة والتوجيهات الفورية التي وجه بها الرئيس مساء الاثنين في اجتماعه مع السيد رئيس الوزراء وعدد من السادة الوزراء .. والتي شملت إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر . و إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، ودراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة .

وأكد حسام الشاعر مجلس إدارة الغرفة ان هذا الموقف ليس بجديد علي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تشهد السياحة في عصره اهتماما حكوميًا غير مسبوق .. مشيرا الي ان القطاع أرسل عدة برقيات شكر للرئيس السيسي الفترة الأخيرة والتي شهدت عدة قرارات للرئيس طالب بها القطاع لعقود دون جدوي وتحولت الي واقع فعلي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضاف الشاعر انه فور ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا في مصر وبدء تداعياتها اكد القطاع السياحي ان صحة المصريين وسلامتهم اهم من اي شئ اخر .. ونفذنا كافة الإجراءات والقرارات التي اتخذتها الدولة ايمانا منا بأهميتها لحياة المصريين وثقتنا في الادارة المتميزة لحكومة د. مصطفي مدبولي للأزمة .. الا ان تلك الإجراءات والتطورات التي حدثت كان لها بالطبع تداعياتها السلبية علي القطاع بكافة أنشطته .. وبمجرد توضيح تلك التداعيات كانت قرارات الرئيس الفورية بعدة قرارات لتخفف من هذه التداعيات .

وكشف الشاعر ان الأيام الماضية شهدت عدة إجتماعات مكثفة لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني مع رؤساء الاتحاد والغرف السياحية تم بحث تداعيات الأزمة علي القطاع ووضع عدة تصورات لمساندة الحكومة للقطاع لعبور تلك الأزمة .. وكانت هناك متابعة مستمرة لتلك الاجتماعات ومساندة لمطالب القطاع من قبل رئيس الوزراء .. وكانت المفاجأة السارة بإصدار الرئيس السيسي قرارته الأخيرة تلبية لمطالب القطاع

كما وجه الشاعر الشكر أيضا نيابة عن كافة شركات السياحة الي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي يبدي تعاونا كبيرا للقطاع واستجابات غير مسبوقة لمطالبه .. وقال الشاعر ان احد أسباب هذا التعاون الغير مسبوق بين الحكومة والقطاع السياحي الجهد الكبير الذي يبذله الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والتعاون المثالي بينه وبين القطاع في منظومة عمل جماعي غير مسبوق علي الإطلاق .. كما وجه الشكر الي السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي لدوره المهم في دعم القطاع المصرفي للسياحة بعدة مبادرات مميزة للغاية .. وأيضا كافة الوزارات والهيئات التي يتعلق عملها بالسياحة

وفي ختام تصريحاته اكد الشاعر ان هذه المنظومة الرائعة من العمل الجماعي والدعم الحكومي جعلت السياحة اسرع القطاعات نموا الي ان اندلعت أزمة انتشار مرض كورونا. وهي أزمة عالمية أدت لتوقف النشاط تماما .. وشدد الشاعر علي انه بمجرد انتهاء تلك الأزمة وبفضل هذا التعاون الحكومي علي اعلي مستوي سوف تنطلق صناعة السياحة وتعود سريعا لمعدلات النمو العالية