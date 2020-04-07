البحيري:نقابة اتحاد كتاب مصر فرع الغربية تدشن كبر منصة إبداعية في العالم العربي لنشر الإبداع المصري والعربي في فترة الحظر الصحي

صرح ا د أسامة البحيري أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب جامعة طنطا ورئيس النقابة الفرعية لاتحاد كتاب الغربية أن نقابة اتحاد كتاب مصر فرع الغربية بدعم وتشجيع من الشاعر الكبير د علاء عبد الهادي رئيس مجلس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر والأمين العام لاتحاد الكتاب والأدباء العرب دشنت أكبر منصة إبداعية في العالم العربي لنشر الإبداع المصري والعربي في فترة الحظر الصحي لكبار المبدعين والمبدعات في مصر والعالم العربي تنشيطا للثقافة والإبداع ونشر للجمال وتنمية المواهب الشباب في مصر والعالم العربي . وقد بلغت المنشورات الإبداعية عن مئات النصوص الإبداعية الشعري والقصصية والروائية لكبار المبدعين والمبدعات في مصر والعالم العربي والمبدعات والمبدعين الشباب .