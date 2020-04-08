خبير المياه د. عبد الفتاح مطاوع يكتب:ألو يا حكومة .. هل يسمعنا أحد؟

في الأول من إبريل ٢٠٢٠ نشرت جريدة الأهالي تحقيقًا حول نتائج اجتماع أمانة الزراعة و الرى و أمانة الفلاحين بحزب التجمع، كان ملخصه الاتفاق على تقديم ” مقترح تركيب محصولي لصيف ٢٠٢٠ لمواجهة آثار كورونا على مصر و العالم.

و قبلها بتاريخ ٢٩ مارس ٢٠٢٠ نشرت جريدة الأهالي تحقيقاً حول نتائج اجتماع أمانة لجنة الزراعة و الرى و أمانة الفلاحين، كان ملخصه : ” اقتراحات نحو تخطيط عاجل لدورة زراعية تلبي احتياجاتنا و تواجه الأوضاع الطارئة فى مصر و العالم”

و اختصاراً للوقت و للمجهود، فأن المقترح يتضمن زراعة ٢,٣ مليون فدان أرز و ٣ مليون فدان ذرة بالإضافة إلى باقى المزروعات الأخرى كما هي.

و لمن لا يعلم، فإن مشاتل الأرز يتم زراعتها في أراضي شمال الدلتا بداية من منتصف شهر أبريل، و حتى نهاية شهر يونيو من كل عام، و حسب خلو الأرض من المحاصيل السابقة ،

كما أن زراعة الذرة تبدأ حوالي بداية شهر مايو ايضاً، حسب خلو الأرض و إعدادها للزراعة.

و بناء عليه:

فإن الحكومة إذا اقتنعت و تبنت ما اقترحناه فهذا معناه أننا (نحن والحكومة) ليس أمامنا ولا أمام الفلاحين، سوى عشرة أيام لاتخاذ القرار، و إذا لم نتخذه أو تطرح الحكومة له بديلاً ، فبذلك يمكن القول و دونما مواربة ،أننا نضيع الفرصة، لأنه لو لم يتم الإعلان عن دورة زراعية جديدة، نصبح نحن والحكومة عائشين في الماضي، و لا ندرى ما يدور حولنا، في مصر و في العالم .

و بناء عليه، يجب على الحكومة أن تعي أن أي نقص سيحدث فى الغذاء، و على الأخص في محاصيل الحبوب من أرز وذرة، على مدار العام، سنكون مسئولين امام الله و الشعب و الوطن، لأننا سنكون أمام تركيب محصولي عشوائي، به كل يوم أزمة مختلفة عن الأخرى نحن فى غنى عنها، في الوقت الحالي وفي ظل الظروف الحالية، و في المستقبل القريب

نقول ذلك، لأننا لا يجب أن نتصرف في ظل الأزمات والكوارث كما في الأوقات العادية، ولا يجب أن نظل (على قديمه) بل يجب أن نتعلم من الدروس، وأن نحول المشكلة إلى فرصة وإمكانية، وأن نستعد للمستقبل، وأظن أن التفكير السريع في مقترح حزب التجمع حول الدورة الزراعية الصيفية الوشيكة، والتفاعل معه أمر مطلوب وملح وضروري جدآ.

*بقلم د. عبدالفتاح مطاوع “خبير المياه”