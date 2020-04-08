هل تنجح صفقة “نتنياهو- جانتس” فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية؟!

كشف التليفزيون الإسرائيلى عن ملامح صفقة رئيس الوزراء “بنيامين نتنياهو” مع زعيم تحالف «أزرق أبيض»، بينى جانتس، لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة, وقالت القناة الإسرائيلية الثانية إن الحكومة ستضم أكثر من 34 وزيرًا، سيتم تعيين 30 منهم مع تشكيل الحكومة، لينضم إليهم 4 آخرون عقب انتهاء أزمة «كورونا».

وأضافت أن الصفقة تتضمن استمرار ” نتنياهو” رئيسا للحكومة فى الفترة الثانية التى ستبدأ من شهر أكتوبر 2021، وأن يكون مسؤولًا عن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، على أن يتولى رئاسة الحكومة فى الفترة الأولى شخص متفق عليه.

وسيعين “جانتس” وزيرا للأمن خلال الفترة الأولى، على أن يتولاها حليفه جابى أشكنازى، فى الفترة الثانية، والذى سيتولى وزارة الخارجية فى الفترة الأولى، على أن يخلفه فيها وزير من حزب نتنياهو «ليكود» بالفترة الثانية, ويتولى أعضاء من الليكود رئاسة الكنيست ووزارات: المالية، الأمن الداخلى، المواصلات، التربية والتعليم، الطاقة، البيئة، الإسكان، الاستخبارات والتعاون الإقليمى.

فى المقابل، سيحصل تحالف «أزرق أبيض» على وزارات: القضاء، الاتصال، شؤون القدس، الشتات، الزراعة، العلوم، الرفاه، السياحة، الثقافة، والمساواة الاجتماعية.

ورغم اتفاق نتنياهو وجانتس على عدم طرح مشروعات قوانين تؤثر بالسلب على مكانة نتنياهو ومناصبه، ذكرت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية أن الحلفاء السابقين لتحالف ” أزرق أبيض” وعلى رأسهم يائير لابيد وموشيه بوجى يعلون، سيقدمون مشروع قانون للبرلمان الإسرائيلى يمنع تولى متهمين بالفساد منصب رئيس الحكومة أو وزير، وهو ما يعنى الإطاحة بنتنياهو نهائياً من الحكم فى حال تمرير القانون بالكنيست.

ويبدو أن ثمة خلافات كبيرة نشأت بين أطراف الائتلاف الجديد (اليمين وكحول لفان)، أدت إلى تعثر الجهود لتشكيل حكومة وحدة, وتتركز هذه الخلافات ليس فقط في توزيع المقاعد الوزارية، بل أيضاً في الموضوع السياسي، إذ أن “الليكود” يُصِّر على سن قانون بضم غور الأردن وشمال البحر الميت، إضافة إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات، بينما يطلب الطرف الآخر تأجيل ذلك إلى المفاوضات مع الفلسطينيين.

وكان من المفترض أن يلتقي رئيس ” كحول لفان”، بيني غانتس ورئيس الحكومة زعيم ” الليكود” بنيامين نتنياهو، بهدف تسوية الخلافات، لكن اللقاء تعثر بعد أن دخل نتنياهو إلى حجر صحي منزلي، للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا, وذكرت مصادر في مكتب نتنياهو، أن فحصاً أظهر عدم إصابته بالفيروس، لكنه سيضطر إلى العزل أسبوعاً حتى يتم فحصه مرة أخرى, وعملت طواقم الطرفين على إيجاد حلول، لكن المسؤول في الليكود توقع أن يتأخر الإعلان عن إنجاز الاتفاق عدة أيام إضافية.

كما اتضح أنه يخشى من أن نواباً تابعين له ويعدون على اليمين، سيشكلون أكثرية 61 نائباً مع تكتل اليمين، فيتخذون قرارات يمينية متطرفة خلال الدورة المقبلة، تمنع إجراء مفاوضات مع الفلسطينيين حول صفقة القرن, لذلك هو يصر على الاتفاق سلفاً في القضايا السياسية الكبرى ووضعها في قانون لا يجوز تغييره.

واستمرت الخلافات حول عدد الوزراء وكيفية توزيع الحقائب الوزارية, فالاتجاه الذي ظهر في مسودة الاتفاق بتوسيع صفوف الحكومة إلى 34 وزيراً يلقى معارضة واسعة في الشارع الإسرائيلي، وأيضاً في صفوف الأحزاب نفسها, ويقول المعارضون إن ” إسرائيل تعاني أزمة مالية كبرى من جراء شل الحركة الاقتصادية بسبب كورونا، وإن توسيع الحكومة سيزيد من المصاريف, ويجري التفاوض على إقناع الحزبين الأكبرين بتقليص عدد الوزراء من جديد”.

لكن من دون تقليص عدد الوزراء، يوجد عدد كبير من وزراء ” الليكود” وحزب ” يمينا” المتطرف، يرون أنفسهم خارج الحكومة، وقد بدأوا ينتظمون في حملات احتجاج ضد نتنياهو, وظهر أن رئيس الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، يولي إدلشتاين، يرفض التنازل عن منصبه في الدورة المقبلة ويصر على إعادته للمنصب، علماً بأن ” كحول لفان” يعتبره خطاً أحمر ويرفض تشكيل حكومة من دون تعيين رئيس آخر سواه، من “الليكود”, وقد حاول نتنياهو إقناعه بتولي منصب وزير خارجية، تعويضاً له لكنه رفض, ويخشى نتنياهو أن يؤدي هذا الرفض إلى تشكيل معارضة له داخل حزب الليكود، من أدلشتاين وجدعون ساعر وغيرهما.

وتبين أن “جابي أشكنازي” الذي اتفق على توليه وزارة الخارجية، رفض المنصب حيث ذهب لوزارة الصحة ليتولّى علاج مكافحة كورونا, ولكن نتنياهو يرفض ذلك، لأنه يقدر بأن معالجة الفيروس ستنجح وهو يريد أن يؤدي النجاح لزيادة رصيده هو، ولا يريد شركاء في ذلك النصر, ولذلك فهو يصر على إبقاء المنصب بيدي يعقوب ليتسمان، زعيم حزب ” يهدوت هتوراة” لليهود المتدينين الأشكناز، الذي يشغل المنصب منذ 10 سنوات.

كما اتضح أن حزب الليكود تراجع عن موافقته على تعيين النائب ” آفي نيسانكورين” وزيراً للقضاء, حيث رأى أن ” نيسانكورن” هو من أصحاب فكرة الإبقاء على استقلالية جهاز القضاء, وفكرة سن قوانين تضيق على نتنياهو في إدارة معركته القضائية في قضايا الفساد, ويرفض غانتس التراجع عن هذا التعيين, ولكن، وعلى الرغم من هذه العراقيل، يؤكد مقربون من نتنياهو وغانتس أن قطار الوحدة قد انطلق ولا مجال لإعادته إلى الوراء.

على الجانب الآخر أعلنت السلطات الإسرائيلية ارتفاع عدد العاطلين عن العمل لأكثر من مليون شخص, وأشارت الأنباء إلى أنه تم إجراء اختبار لمستشارة نتنياهو التي التقته مؤخراً, وجاءت النتيجة إيجابية, وذكرت القناة الإخبارية الإسرائيلية 13، أن نتنياهو يخضع للحجر، ولكن دون تحديد موعد انتهاء هذا الحجر, كما دخل أيضاً رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلى ” أفيف كوخافى” إلى الحجر الصحى، بعد مخالطته أحد المصابين بفيروس كورونا, فهل فى ظل كل تلك التناقضات والمعوقات والتحديات, سينجح كل من نتنياو- غانتس فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟!