الباحث في شئون الحركات الإسلامية ماهر فرغلي لـ”الأهالي”:الرئيس السيسي يدرك أن الدولة أخطأت في التعاطي مع “الجماعة”بالسماح لها بالعودة و استجماع قواها علي مدار الفترات الزمنية السابقة

كتب مارك مجدي: قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الإسلامية تعليقاً علي حديث الرئيس السيسي صباح امس الثلاثاء أن “الرئيس” أراد تسليط الضوء علي المعادلة التاريخية التي لطالما وجدت في المجتمع المصري بين الدولة المصرية و جماعة الإخوان المسلمين, و هي تتلخص في أنه أثناء لحظات ضعف الجماعة نتيجة لتلقيها الضربات من الدولة المصرية, تشرع الجماعة في تحجيم نفسها و تقليل تحركاتها كمبادرة منها لكي يتم احتوائها من قبل الدولة, التي سوف تحد بدورها من وتيرة ضرباتها الموجهة للجماعة, لتعود الجماعة لاحقاً كجزء من التركيبة السياسية بخجل, و لكن سرعان ما تهيمن الجماعة علي الساحة السياسية و الثقافية فتسترجع دورها السابق و تفرض سطوتها.

أكد فرغلي على أن الرئيس السيسي يدرك خطورة تكرار هذه المعادلة و أنه يري أن الدولة المصرية قد أخطأت في التعاطي مع الجماعة بالسماح لها بالعودة و استجماع قواها علي مدار الفترات الزمنية السابقة, و أنه لن يسمح بعودة أفكار الأخوان بشكل منظم مرة أخري حتي لو وجدت هذه الأفكار في المجتمع و تمسك بها بعض الأفراد. و من هنا تبقي المواجهة مستمرة بين الدولة و الأخوان, و تبقي أهم أدوات المواجهة بالنسبة للجماعة هي التشكيك و نشر الشائعات و الذعر للضغط علي الدولة, و هذا ما أراد الرئيس أن يوجه كرسالة للمصريين لتوعيتهم بمصدر الشائعات و أساسها السياسي.

و جاء ذلك تعليقاً علي كلمة الرئيس السيسي صباح امس الثلاثاء 7 أبريل 2020 أثناء تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد. ..وطمأن الرئيس الشعب المصري بتوفير كافة السلع الغذائية ،ودعم كافة الفئات الأكثر إحتياجا ،محذرا من محاولات أهل الشر للدفع بالمواطنين للاحتشاد أمام البنوك للحصول على منحة دعم العمالة غير المنتظمة.وقال إن الحكومة تسير في إجراءات صرف المنحة لدعم العمالة غير المنتظمة، لكن سيتم التوزيع طبقا لنظام يحافظ على صحة المواطنين، مشددا على ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تدفع بالمواطنين للاحتشاد أمام البنوك ومكاتب البريد.وأكد أن الدولة تستهدف توصيل الدعم للعمالة غير المنتظمة دون إحداث تجمعات حفاظا على سلامتهم.كما دعا الرئيس المواطنين لمراعاة كل أساليب الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا..وقال : “أدعو المواطنين لمزيد من الاستجابة لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا خاصة في وسائل النقل”، داعيا المواطنين لمزيد من الحرص وعدم التعامل بلامبالاة.