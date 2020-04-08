” الري” : ٥٠٦ مليون جنيه تكلفة تطهير الترع بجميع الإدارات .. خلال ٩ أشهر

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريراً بشأن إنجازات قطاع الري خلال الأشهر التسعة الماضية من العام المالي الحالي ، حيث أكد سيادته على استمرارية وتواصل كافة الأنشطة والجهود التي تقوم بها الوزارة بمختلف الأجهزة والهيئات والمصالح والقطاعات التابعة للوزارة على مدار الساعة لخدمة الشأن المائي ، مع اتخاذ كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا على مستوى كافة المواقع والكيانات التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية ، فضلاً عن رفع أقصى درجات الجاهزية والإستعداد لمواجهة أية أمطار أو سيول محتملة خلال الموسم الشتوي الحالي وحسن توجيهها والإستفادة منها في تلبية حاجة كافة قطاعات الدولة .

من جانبه افاد المهندس / عبد اللطيف خالد (رئيس قطاع الري ) بان القطاع قام خلال الفترة من 1/7/2019 حتي 31/3/2020 بتنفيذ العديد من الاعمال التي شملت أعمال تطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بجميع إدارات الري بتكلفة (٥٠٦ مليون جنيها) ، إضافة إلى العديد من الاعمال الصناعية علي شبكة الترع بتكلفة ( 187 مليون جنيهأ) تضمنت أعمال(كباري-تغطيات-افمام-قناطرحجز- هدارات-محطات رفع ……) وذلك ضمن اعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2019/2020

وأشار المهندس / عبد اللطيف خالد إلى قيام القطاع بتنفيذ عدد (51) محطة رفع خلط وسيط بتكلفة (230 مليون جنيها) ضمن عملية / تنفيذ عدد(92) محطة خلط وسيط مقاولة الإنتاج الحربي ، فضلاً عن نفيذ اعمال تاهيل للترع بعدد (34) عقد بثلاثة عشر محافظة باجمالي تكلفة ( 58 مليون جنيها) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة.

واضاف رئيس القطاع بأنه تم تنفيذ قناطر افمام وقناطر حجز وهدارات للترع بتكلفة ( 16 مليون جنيها) وذلك ضمن أعمال الخطة العاجلة ، وكذلك تنفيذ اعمال تشغيل ذاتي بتكلفة (19,50 مليون جنيها ) تشمل اعمال تطهيرات للترع وصيانة بوابات وكباري مشاه وصيانة صاولات واعمال عمرات وصيانة للمعدات

كما قام قطاع الري بإدارة وتوزيع المياه للمنصرف خلف السد العالي بما يحقق كافة الاستخدامات المائية المختلفة (شرب – زراعة – صناعة -تحسين نوعية ……….) بما يتناسب مع حجم الفيضان الوارد وتم حسم شكاوي نقص المياه خلال موسم أقصي الاحتياجات في حينه .كما قام القطاع بمتابعة تحرير مخالفات الأرز المخالف للعام 2019/2020 ، إضافة إلى تحديث وتدقيق خطة وزارة الإسكان متوسطة المدي (2017/2020) لسحب مياه الشرب ودراسة طلبات السادة أعضاء مجلس النواب

هذا وقام قطاع الري خلال الفترة بتحصيل مبلغ (245 مليون جنيها) لمخالفات ( تبديد المياه – مقابل الانتفاع – رد الشئ لاصلة- أخرى )كما قام القطاع خلال تلك الفترة بتنفيذ حزمة من الإزالات في جميع المحافظات حيث بلغت المخالفات المزالة طبقا لقانون 12 لسنة 1984 (19665) إزالة وبلغ اجمالي ما تم ازالته طبقا لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث رقم 48 لسنة1982(1774) ازالة . فيما تم حسم عدد (5750) شكوي خاصة بالسادة أعضاء مجلس النواب والمواطنين