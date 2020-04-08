إزالة ١١٣ عشة قائمة على أراضى الدولة بحي السلام

أعلن اللواء خالد عبد العال ،محافظ القاهرة، أنه استكمالًا لجهود المحافظة فى تطوير المناطق العشوائية، وتوفير حياة آمنة وكريمة لقاطنيها ،بدأت اليوم الأجهزة التنفيذية بحي السلام أول ،بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية بقطاع أمن القاهرة ،فى إزالة 113 عشة مقامة على أراضي الدولة ، المحيطة بمحور ترعة الطوارئ الذى نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لخدمة سكان المنطقة .

وأضاف محافظ القاهرة ،أنه سيتم تسكين المستحقين القاطنين بالمنطقة بوحدات مؤسسة بالكامل، وبها جميع الاجهزه الكهربائية ومتوافر بها جميع الخدمات بمشروع أهالينا (1) .

وأكد محافظ القاهرة ،أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسابق الزمن لإزالة المناطق العشوائية الخطرة، قبل نهاية العام الجارى تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية .

وأشار محافظ القاهرة إالى، أن محور ترعة الطوارىء يصل طوله إالي 9 كم2 وعرضه حوالى 100 متر مؤكدًا ،أن المحور يساهم في تخفيف الكثافات المرورية بالمحاور الرئيسية المحيطة بمنطقة المشروع ،وخاصة شارع جسر السويس، والطريق الدائري ،بمنطقة تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الصحراوي، بجانب الربط مع طريق بلبيس الصحراوي ،مؤكدًا أن المحور سيوفر نطاقًا عمرانيًا متحضرا في المنطقة المحيطة به كما سيساهم تطوير هذا المحور فى تيسير الحركة المرورية بالمنطقة.

وأشار محافظ القاهرة، إلى ان إنشاء المحور أدى إلى إقامة مشروع للصرف صحي بالمنطقة وردم الترعة التى كانت تُستخدم لصرف مياه الصرف الصحى منذ أكثر من 50 سنة، وكانت تمثل بؤرة تلوث بيئى للمنطقة بالكامل بسبب إلقاء المخلفات بها من قبل المواطنين .

ومنطقة ترعة الطوارئ بشرق القاهرة، من المناطق العشوائية التى نشأت نتيجة اعتداء بعض المواطنين على حرم الترعة، وحرم خط السكة الحديد ،منذ عشرات السنين حتى تدخلت الدولة لاعادة تخطيطها ،وتحسين حالة قاطنيها بنقلهم إلى حياة كريمة ومساكن آمنة مع توفير كافة الخدمات اللازمة لتحقيق الاستقرار لهم .