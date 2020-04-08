طاقة البرلمان: رسائل السيسى طمأنت المصريين بقدرة الدولة فى مواجهة فيروس كورونا

أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب ان كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى القاها على هامش تفقده للعناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد حملت العديد من الرسائل المهمة التى طمأنت الشعب المصرى على قدرة مصر فى مواجهة فيروس كورونا.

وقال ” السويدى ” فى بيان له اصدره اليوم ان حالة من الارتياح الكبير وواسع النطاق وثقة كبيرة وبلا حدود من الشعب المصرى فى قدرة ونجاح مصر بقيادة الرئيس السيسى على مواجهة فيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بجاهزية الدولة المصرية بكل السيناريوهات لمواجهة فيروس كورونا مؤكدا ان هذا اصبح واضحا للغاية امام جميع المصريين من خلال متابعتنا جميعا للاستعدادات رفيعة المستوى والمعدة باحترافية من القوات الملسحة المصرية الباسلة فى دعم ومساندة جميع اجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا وقال النائب طلعت السويدى ان كلمة الرئيس السيسى أكدت لجميع المصريين نجاح وقدرة مصر على مواجهة جميع السلبيات لفيروس كورونا على جميع القطاعات والأفراد داخل الدولة المصرية مشيدا بمجموعة الاجراءات والقرارات والتكليفات الرئاسية لمواجهة سلبيات فيروس كورونا وقال “السويدى” إن الرئيس السيسى كان واضحا فى حديثه عن القطاع الخاص ودوره فى الحفاظ على العمالة معربا عن ثقته فى حرص القطاع الخاص الوطنى المصرى ورجال الاعمال والاستثمار الشرفاء للقيام بدورهم خلال هذه المرحلة بالحفاظ على العمالة المصرية لديهم والقيام بدورهم فى دعم ومساندة جهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا.