أعلنت الحكومة عن إجراء غير مسبوق لها، بتبرع بنسبة 20% من رواتب الوزراء والعاملين بمجلس الوزراء لدعم المتضررين من أزمة فيروس كورونا المستجد،خاصة العمالة غير المنتظمة . وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “سيتم اقتطاع 20% من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين من أزمة كورونا”. كما أعلن رئيس الوزراء تمديد تعليق رحلات الطيران في البلاد لمدة أسبوعين آخرين، للحد من انتشار الفيروس. وكانت الحكومة قد أعلنت تمديد فرض حظر التجول في البلاد حتى يوم 23 أبريل الجاري، في إطار الاجراءات التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا..يذكر ان الحد الاقصى لراتب الوزير شهريا يصل الى 42 الف جنيه .