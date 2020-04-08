العاملون ب “هيئة وادى النيل” للملاحة النهرية باسوان يطالبون ” كامل الوزير” بصرف رواتبهم عن مارس الماضى

ارسل نائب حزب التجمع بمحافظة اسوان، ” هلال الدندراوى”، رئيس اتحاد عمال المحافظة ، برسالة الى ” كامل الوزير”، وزير النقل، يوضح فيها ما يعانيه عمال هيئة وادى النيل للملاحة النهرية بأسوان بسبب عدم صرف رواتبهم منذ الرابع والعشرين من مارس الماضى ، رغم قرار رئيس مجلس الوزراء ، دكتور مصطفى مدبولى”وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بسرعة صرف جميع الرواتب للعاملين بالدولة بكافة الهيئات والمؤسسات ، الوضع الذى زاد تأزمه بعد التواصل مع قيادات الهيئة ونائب رئيسها للوصول إلى حل ولكن دون أدنى استجابة ، الأمر الذى اضطر معه العاملون ان يستغيثوا بوزير النقل ، تأملا منهم بقدرته على اتخاذ قرار سريع فى هذا الشأن ، بصرف كافة الرواتب المتاخرة للعاملين بالهيئة ، خاصة بعد صدمتهم برد بعض القيادات بان هناك تعليمات واردة إليهم من مكتب وزير النقل تفيد بعدم السحب من الحساب الجارى مدين من كافة البنوك المصرية ، علاوة على عدم السحب أيضا من الودائع والأصول من نفس البنوك ، بالإضافة إلى مخاطبة باتخاذ الإجراءات لتحويل رواتب العاملين من الأرصدة المالية للهيئة بالبنوك السودانية.