1 من كل 3 مرضي إيطاليين يشفى بفضل كوبا

ترجمة مارك مجدي نقلاً عن قناة تيليسور:أصدر الحزب الشيوعي الإيطالي رسالة شكر للمنظمة الكوبية للعاملين بالقطاع الصحي في أوروبا جاء فيها :” لستون عاماً, قدمتم مثالاً و عوناً لا يقدر بثمن لشعوب العالم… أمة تقدم درساً عظيماً في التضامن و الإنسانية. الأطباء الكوبيون يؤكدون قيم المجتمع الاشتراكي الحقيقة بشفاؤهم للمرضي في 64 دولة. ”

من جانبه أرسل الشيوعي الإيطالي تحية أخوية للشعب الكوبي الذي عمل للحفاظ علي الاشتراكية رغم الحصار الأمريكي. و أكد علي أن الكوبيون في إيطاليا يوفرون الاحتياجات التي تستنزفها الرأسمالية.

و قال رئيس الفريق الصحي لكوبي في إيطاليا أن الأطباء الكوبيون وفروا العناية لأكثر من 428 حالة في كريما ,أحد مدن لومباردي التي عانت من أعلي معدلات إصابة في إيطاليا.

و أضاف أن واحد من كل ثلاثة مرضي إيطاليين تم فحصهم من قبل الاطباء الكوبيون يعلن شفاؤه.