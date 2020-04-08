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1 من كل 3 مرضي إيطاليين يشفى بفضل كوبا

كتب جريدة الأهالي
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ترجمة مارك مجدي نقلاً عن قناة تيليسور:أصدر الحزب الشيوعي الإيطالي رسالة شكر للمنظمة الكوبية للعاملين بالقطاع الصحي في أوروبا جاء فيها  :” لستون عاماً, قدمتم مثالاً و عوناً لا يقدر بثمن لشعوب العالم… أمة تقدم درساً عظيماً في التضامن و الإنسانية. الأطباء الكوبيون يؤكدون قيم المجتمع الاشتراكي الحقيقة بشفاؤهم للمرضي في 64 دولة. ”
من جانبه أرسل الشيوعي الإيطالي تحية أخوية للشعب الكوبي الذي عمل للحفاظ علي الاشتراكية رغم الحصار الأمريكي. و أكد علي أن الكوبيون في إيطاليا يوفرون الاحتياجات التي تستنزفها الرأسمالية.
و قال رئيس الفريق الصحي لكوبي في إيطاليا أن الأطباء الكوبيون وفروا العناية لأكثر من 428 حالة في كريما ,أحد مدن لومباردي التي عانت من أعلي معدلات إصابة في إيطاليا.
و أضاف أن واحد من كل ثلاثة مرضي إيطاليين تم فحصهم من قبل الاطباء الكوبيون يعلن شفاؤه.

جريدة الأهالي
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