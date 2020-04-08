صناعة البرلمان تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية بإقامة معارض ثابتة ومتحركة للمنتجات

أشاد النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة بتنظيم معارض ثابتة في الوزارات ومعارض متحركة بالجامعات للمنتجات والصناعات التي تنتجها عددا من الجهات الوطنية بالدولة.

وأكد “عامر” أهمية الخطوة التى اتخذتها وزارة الإنتاج الحربى بقيادة اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بتشكيل لجنة برئاستها وعضوية ممثلي 4 وزارات الدفاع والداخلية والتجارة والصناعة والتعليم العالي والبحث العلمي وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العربية للتصنيع للتنسيق المشترك لتجهيز المعارض الصناعية المزمع إقامتها مطالبا من اللجنة سرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية التى سوف تكون لها اثارها الايجابية فى تلبية احتياجات السوق المحلية ورفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم منتجات محلية ذات جودة عالية، وأسعار منافسة في متناول الأسرة المصرية، من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة.