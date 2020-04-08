“النقل” تعلن تعديل مواعيد قطارات المترو.. من غدٍ الخميس تزامنا مع قرار تعديل توقيت الحظر

أعلنت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم أنه بناءً على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير بضرورة تعديل مواعيد قطارات المترو بالخطوط الثلاثة بدءً من غدٍ الخميس الموافق 9 ابريل 2020 لتتناسب مع قرار تعديل توقيت الحظر والصادر من مجلس الوزراء فقد قامت الشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بتعديل جداول التشغيل ليكون موعد قيام أخر قطارات المترو بالخط الأول من محطة حلوان في الساعة 19.15 مساء، ومن محطة المرج الجديدة الساعة 19.30 مساءً ، ويكون موعد قيام آخر قطارات المترو بالخط الثاني من شبرا الخيمة والمنيب الساعة 19.30 مساءً كما سيكون مواعيد أخر قطار من نادي الشمس بالخط الثالث الساعة 19.15 مساءا ومن العتبة 19.45 مساءا ، هذا و سيستمر بداية تشغيل الخطوط الثلاثة بدءا من الساعة السادسة صباحاً. وأشار البيان الى ان وزير النقل قد وجه قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو باستمرار الدفع بقطارات إضافية وتقليل زمن التقاطر في حالة وجود أي كثافات من الركاب والتنسيق مع وزارة الداخلية لوصول أخر قطارات الخطوط الثلاثة بعد توقيت الحظر