مجلس النواب يؤجل جلساته العامة إلى 29 إبريل

في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتخذها مجلس النواب في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واتساقا مع سياسة الدولة في مد الاجراءات الوقائية المتخذة وتقليل الاجتماعات بقدر الإمكان، وحفاظا على صحة وسلامة سيادتكم، مع الحفاظ على استمرار عمل مؤسسات الدولة بانتظام واضطراد. ووفقاً لحكم المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، وبناء على ما أقره المجلس من تفويض الدكتور رئيس المجلس في تعديل موعد انعقاد الجلسات العامة، بعد تحديده، كلما تطلب الأمر ذلك. فقد قرر الدكتور رئيس المجلس تأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المحدد سلفاً في 12 أبريل 2020 ليكون موعد الجلسات العامة القادمة في الساعة الحادية عشر صباح يوم الأربعاء 29 من أبريل 2020. صرح بذلك المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس.