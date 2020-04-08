حزب التجمع يفقد الشيخ زين السماك 

توفى الى رحمة الله اليوم الشيخ زين السماك احد مؤسسى حزب التجمع فى محافظة الاسكندرية ..السماك يعتبر من ابرز من قدموا رؤية دينية مستنيرة للنص الدينى ، وقراءة متقدمة للتراث الاسلامى. وبرحيله يفقد حزب التجمع واحدا من قادته المخلصين الذين خاضوا بصدق ومحبة معاركه من التقدم والعدل الاجتماعى..ويتقدم سيد عبد العال رئيس حزب التجمع باسمه واسم أعضاء الحزب وقيادته بخالص العزاء لاسرته واهله وتلاميذه.كما يتقدم احمد شعبان أمين التجمع بالاسكندرية ولجنة المحافظة بخالص تعازيه لاهالى الثغر الاعزاء ولاسرة الفقيد الغالى