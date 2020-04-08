رئيس مجلس الوزراء يتخذ قراراً هاماً بتشكيل لجنة لمراجعة حسابات الصناديق الخاصة..رئيس حزب التجمع : القرار كان من اهم مطالب حزبنا منذ الإعلان عن تأسيس الصناديق في الثمانينيات

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 823 لسنة 2020 ،بتشكيل لجنة برئاسة ممثلين عن وزارة المالية وعضوية ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ،لمراجعة حسابات الصناديق الخاصة وأوجه الصرف طبقا للغرض المنشأ من أجله تلك الحسابات .وطالب القرارا من جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة والوحدات الإدارية تقديم كافة المعلومات المطلوبة للجنة ،بما فيها أخر موازنتين للحسابات .ونص القرار الصادر اليوم الأربعاء على تقديم تقرير عاجل بنتائج المراجعات يتولى عرضها وزير المالية على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور هذا القرار ..

وعلق النائب سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع على القرار بالترحيب ،مشيدا بالدور الذي لعبته اللجنة الإقتصادية في البرلمان بالمطالبات المستمرة لمراجعة دور الصناديق الخاصة.

وأشار رئيس “التجمع” إلى أن هذا القرار كان من بين اهم مطالب حزب التجمع منذ الإعلان عن تأسيس هذه الصناديق فى منتصف ثمانيات القرن الماضى ،منبها بوجود العديد من أوجه النقص والقصور فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وهو الأمر الذى أثر سلبا على تحقيق الأهداف التى أُنشنت من أجلها.