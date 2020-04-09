المملكة المتحدة تعرب عن امتنانها لرسالة السيسي إلى جونسون

أعرب السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز، عن امتنانه للرئاسة على الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، متمنيا له الشفاء العاجل. وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة – في بيان صحفي أمس أنه في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية البريطاني، رون دومينيك راب، عن امتنانه للحكومة المصرية لما أبدته من مرونة وكفاءة في المساعدة لعودة أكثر من 13 ألف سائح بريطاني إلى بلدهم خلال الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن التعاون الممتاز بين البلدين خلال الأسابيع الماضية كان مثالا على نوع الشراكة المتفق عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء بوريس جونسون عندما التقيا بلندن في يناير 2020.