شاهد عيان من الصين : كيف هزمت الإشتراكية كوفيد-19

ترجمة : مارك مجدي :شنجن- الصين, أبواق السيارات, مشاريع البناء و النشاط الصاخب للناس المتجهين إلي أعمالهم: تلك هي الأصوات التي استمع إليها كل صباح مع العودة التقريبية للحياة اليومية في الصين. و هو ما يحدث في تناقض شديد مع الوضع قبل شهر و نصف من الآن حين كانت الشوارع فارغة بالكامل في شنجن, سادس أكبر مدينة في الصين بتعداد سكان يصل إلي 13 مليون نسمة. و لولا ارتداء الجميع للكمامات الطبية و وجود اختبارات درجات الحرارة علي مداخل المباني, لما صدق أحد أننا نعيش في ظل وباء عالمي. و رغم ذلك, هذا هو الواقع في الصين, التي هزمت كوفيد-19 تقريباً .

بدأ الإغلاق الكامل المبدئي في الصين من وهان في مقاطعة خوبي يوم 23 فبراير. عدت من شنجن بعد قضائي أجازة قصيرة يوم 22 يناير, و لم أكن أعرف شيئاً عن حقيقة الوضع حتي هذا الوقت. كنت أتابع تطورات تفشي الفيروس من خلال الإعلام و اجهز نفسي للسيناريو الكارثي, لدرجة أنني فكرت في العودة إلي الولايات المتحدة لأشهد العاصفة من هناك. رغم ذلك, كانت الظروف في الصين أهدأ مما توقعت.

علي مدار الأسابيع التالية, كل منطقة في الصين أتبعت أساليبها الملائمة الخاصة لفرض سياسيات الحجر الصحي وفقاً للإرشادات الوطنية. و من ضمن المقاطعات مقاطعة جواندونج التي أعيش فيها, و التي بدأت الحجر في السادس من فبراير. تمكنت الحكومة المركزية من تنسيق رد فعل مخطط مركزياً في كامل البلاد التي شهدت توقف في التنقلات عبر البر و الجو و إغلاق للمدارس و توقف العمل في الأعمال الغير أساسية, بجانب حملة صحية توعوية عملاقة, و شعور عام بين السكان بأنهم يقاتلون أزمة صحية عامة تهدد الوجود. الفيض المتجدد من المعلومات التي وفرت لنا حول الطريقة التي يتفشي بها الفيروس و الإجراءات الجديدة التي يجب اتباعها لحماية أنفسنا هو ما أشعرني بالطمأنينة. لقد شعرت بأن أحدهم ممسك بزمام الأمور.

كل مقاطعة لها إجراءات أمان خاصة بناءً علي درجة التفشي, و الأشد من بين هذه الاجراءات كان في ووهان نفسها. هنا في شنجن, شجعت الحكومة حجر صحي مدته 14 يوماً. كان للمواطنون الحق في ترك منازلهم, لكن للضرورة القصوي فقط, شراء البقالة و الأدوية. لم يكن هناك مكاناً آخر للتوجه إليه خصوصاً بعد أن أغلقت كل النشاطات الأخري. و إذا تجرأ أحد علي الخروج, فهو ملزم بارتداء الكمامة الطبية. تفهم الناس خطورة الجائحة و أيقنوا أن مكافحته هي مسألة جهد مجتمعي.

أستمرت هذه السياسيات طوال شهر فبراير و خففت بالتدريج وصولاً لمنتصف مارس مع انخفاض معدلات الإصابة في معظم المقاطعات. و عوضاً عن القلق من آثار الحجر الصحي الكبير علي أرباح الشركات, أخدت الحكومة الاشتراكية الصينية موقفاً جريئاً بأن تضع حياة الصينين فوق أي اعتبار. و نجح رد الفعل: انخفضت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ, و معظم الإصابات الباقية تأتي من الصينيون العائدون من الخارج.

و إذا قارنا ما حدث في الصين مع الولايات المتحدة, نجد تناقض هائل بين رد الفعل الصيني و رد الفعل الأمريكي. ظهرت أول حالة في الولايات المتحدة في 19 يناير في سنوهوميش, واشنطن, كان المصاب رجلاً في عمر ال35 عائداً من ووهان. و بينما شاهد العالم الصين و هي تغلق البلاد و تحمي شعبها, قررت إدارة ترامب أن لا تفعل شيئاً..

لما يقرب من شهرين بعد وصول أول إصابة الي أمريكا, لم يكن هناك أي إجراءات إحترازية, بجانب منع ترامب السفر من و إلي أوروبا. لم يكن هناك أي خطة لدعم المستتشفيات و تقديم المعدات الطبية اللازمة. لم يكن هناك أي خطة لتوجيه الجمهور نحو خطورة الأزمة الصحية. علي العكس, دفنت إدارة ترامب رأسها في الرمال. عندما ظهرت 15 إصابة, قلل ترامب من خطورة الوضع و قال أن الأصابات ستنخفض للصفر, رغم كل التقارير الواردة من مراكز التحكم في الأوبئة التي تثبت عكس ذلك. كانت أعداد الإصابات تتزايد بسرعة صاروخية. و أثناء كتابة هذا المقال, عدد الأصابات في الولايات المتحدة تعدي ال300,000 حالة, و الذي قد يصل إلى مليون مصاب مع نهاية أبريل.

علي العكس الصين التي دعمت التخطيط المركزي, طلبت أمريكا من كل ولاية أن تضع خطة الحجر و تحدد درجته. رغم ذلك, لم تأخذ كل الولايات الإجراءات المانعة. 41 ولاية طبقت سياسات البقاء في المنزل. و لم تتطبق كل الولايات السياسات الاحترازية, و هناك ولايات طبقتها بشكل صوري و أكتفت بتوجيه بعض الإرشادات الشخصية. و هذا يعني أن الامريكيون سيستمرون في الحصول علي معلومات متعارضة حول خطورة الفيروس و من الممكن أن يساهموا في انتشاره

بالمقارنة مع الصين, مكن النظام الاشتراكي الصيني من توحيد الأفعال و الجهود علي ال34 مقاطعة. بينما كان رد الفعل الأمريكي الرأسمالي منقسماً و مشتتاً, لقد وصل الأمر في أمريكا إلى التنافس علي طلب أجهزة التنفس صناعي بين الولايات الأمريكية و بعضها من الصين, لدرجة أنها أصبحت تنافس بعضها البعض بأعطاء مغريات للجانب الصيني لكي تحصل كل ولاية علي أجهزة تنفس صناعي قبل الأخري, ولايات مختلفة من بلد واحد ينافسن بعضهن للحصول علي منتج من بلد آخر.

عندما أغلقت الحكومة الصينية مدينة ووهان كان عدد الإصابات المؤكدة 571 حالة, و ما يقارب عدد المصابين في ولاية ديلاوير. و حتي بعد اغلاق بقية البلد, تزايد عدد المصابين الي ما يزيد عن 80,000 حتي رأت ووهان يومها الأول دون أي إصابة في 19 مارس. كان معدل الإصابة عالياً حتي في بعد شهرين من الحجر الصحي و الفحص المستمر و الوعي العام.

كل ما يقلق الإدارة الأمريكية الآن هو الآثار الاقتصادية للغلق العام. صرح ترامب بأنه يتمني أن تعود الحياة بعد 12 أبريل. و هو تصريح خطير و مضلل, فلم تفعل الولايات المتحدة شيئاً مقارنة بما فعلته الصين, حتي مع الإجراءات التي اتخذت حتي الآن. لقد تطلب الأمر شهرين في الصين لتخفيف الحجر الصحي. و بدون إجراءات شبيه بما حدث في الصين لن يستطيع النظام الصحي الأمريكي إستيعاب ما هو قادم, في الوقت الذي تعاني فيه المستشفيات من نقص الأسرة و أجهزة التنفس.

منذ ظهور الجائحة في الولايات المتحدة و نحن نري التصدعات في النظام الصحي الأمريكي و نظامه اللامركزي الربحي الغير قادر علي توفير المعدات للعاملين فيه.

تمكنت الصين من تعبئة جيش من الأطباء و فرق التمريض للتوجه إلى مركز الجائحة في ووهان. بنت الحكومة مستشفيات كاملة في عشرة أيام لمواجهة فيض المصابين. ضمنت الحكومة للمواطنين أن تدفع ثمن العلاج بالإضافة إلى السياسات التي دعمت العمالة. بعد تحمل شهرين من العاصفة الشديدة, توقف التفشي و بدأت الصين الآن في جني ثمار ردود أفعالها المبكرة و الحازمة. إسترجعت الأعمال التجارية نشاطها نسبياً مع إرشادات صحية جديدة. عادات المطاعم و المقاهي و الدراسة في بعض المدارس.

بسبب قرارات الصين أثناء التفشي داخل الحدود, يمكنها الآن أن تتطلع إلى الخارج و تساعد الدول الواقعة في المأزق. أرسلت الصين المعدات الطبية المطلوبة لكل من إيطاليا و أسبانيا و إيران و فنزويلا و صربيا و باكستان و حتي الولايات المتحدة. أرسلت الصين 1000 وحدة تنفس صناعي لنيو يورك. بدأ العالم في ملاحظة الفرق بين الصين القوية التي تأخذ قرارات فاعلة ضد التفشي, و أمريكا المتخبطة التي لا تسطتيع حتي مساعدة نفسها.

و بينما أشاهد الفوضي تنتشر في بقية العالم, أشعر بالراحة بعد أن قررت أن أبقي في الصين فترة الجائحة. عادت الحياة تقريباً إلى طبيعتها. و رغم نهاية الفرض الحكومي لارتداء الأقنعة الطبية لا يزال الصينيون يرتدونها. لازلت أُفحص في كل مرة أدخل فيها إلى أي مبني, بما فيما ذلك المبني الذي أسكن فيه. لم تعود الدراسة ختي الآن في جواندونج, يريد المسئولين التأكد من أن كل شيء علي ما يرام. الجميع هنا يتصرف بحظر شديد لمنع موجة تفشي ثانية.

حجم الدعم و التضامن الوطني الذي طهر في هذه الأوقات ليس أقل من المدهش. مبني مركز بينجان المالي – رابع أطول مبني في العالم- يرسل عبر مكبرات الصوت الرسائل للصينيين لدعم بعضهم البعض و الاستمرار في القتال . جميع ناطحات السحاب وضع عليها شاشات لإظهار صور الأطباء و الطبيبات و الممرضين و الممرضات الشجعان في ووهان كما لو كانوا نجوم سينما.

الأسبوع الماضي كان هناك لحظة لإحياء الذكري ضحايا كوفيد-19, انطلقت صفارات علي مستوي المدينة و كل أبواق السيارات بأعلي قدر ممكن. و لم تكن هذه اللحظة لذكري ضحايا فقط, بل لأعلان الأنتصار علي المرض تماماً.

*نقلاً عن جريدة فايت باك نيوز, 7 ابريل 2020