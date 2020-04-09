الزراعة تكثف حملات التفتيش على المنافذ غير المرخصة لبيع التقاوي

قال الدكتور ” حاتم ابراهيم” رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي, ان لجنة من الإدارة بالتنسيق مع بعض الجهات الامنية والرقابية, قامت بالمرور على منافذ بيع التقاوي في محافظتي كفر الشيخ والغربية وتم ضبط بعض المنافذ لبيع التقاوي بدون ترخيص, يأتى ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وانطلاقا من دور الوزارة فى حماية المزارع, وتوفير مستلزمات الإنتاج الاكثر صلاحية واقل الاسعار ومنع التلاعب فى الأسواق والاتجار في التقاوي بالسوق السوداء ووصول التقاوى المنتقاة عالية الإنتاجية للمزراعين وبالاسعار المعتمدة من الوزارة .

وتم تحرير محاضر مخالفات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين, والجدير بالذكر ان وزارة الزراعة كانت قد قامت بتجهيز تقاوي المحاصيل الصيفية ذات الجودة والإنتاجية العالية وتوزيعها على المحافظات وبيعها للمزراعين بأسعار العام الماضي دون أي زيادة.