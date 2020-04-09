القوي العاملة: مصري يحصل ٣ مليون ليرة مستحقاته عن فترة عمله بلبنان

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، نجاح مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة ، بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، في تحصيل مستحقات المواطن المصري “ح. ن .ع”، والتي بلغت 3 ملايين و150 ألف ليره لبنانيه ، أي ما يوازي 32 ألفا و895 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة أن وزير القوي العاملة كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى ببيروت بمتابعة مشكلة المواطن المصري “ح.ن.ع” لدي صاحب العمل “أ.ي.أ” ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقال : إن بالمتابعة مع الملحق العمالي شرين عبد الجواد ،أشارت إلي أنه تم التواصل مع صاحب العمل وتم الاتفاق علي حل مشكلة العامل وديا بعد أن أقر صاحب العمل بمستحقات العامل لديه التي كانت نطير أعمال دهانات، وتم تسليم العامل كامل مستحقاته بمكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية ببيروت، وقد لاقى هذا الحل قبولا وترحيبا من العامل مقدما الشكر للمكتب على مساهمته فى حل الشكوى وديا.